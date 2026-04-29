La Agencia Tributaria deja de ingresar 336 millones de euros en 2025 por la bajada del consumo de la cerveza

La cañita en el aperitivo, los botellines con los amigos en el pueblo o la jarra bien fría en el chiringuito de la playa están dejando de tener seguidores en España, un país caracterizado por su cultura mediterránea donde pocos perdonan los momentos de disfrute gastronómico en buena compañía. Pero los datos de recaudación de la Agencia Tributaria muestran cómo las costumbres están cambiando. Según el informe sobre la evaluación de la recaudación de los impuestos especiales de 2025, aunque se han logrado 23.083 millones de euros en ingresos totales —lo que supone un aumento del 4,3% respecto a 2024— en el caso de la cerveza la tendencia es bien diferente. Su recaudación se ha reducido por primera vez desde la pandemia en 2020, en un 2,8%, un punto menos que el registrado en los ingresos por bebidas alcohólicas en general.

Hablamos de que la Agencia Tributaria ha dejado de ingresar el pasado año 336 millones de euros sólo por la cerveza. Algo que se produce no por un aumento exponencial de precios –que aún así han aumentado un 1,1%– sino por una caída del consumo que se evidencia en las costumbres de los jóvenes. Hay múltiples factores a nivel global que explican el descenso del consumo de alcohol donde lo más notable es un cambio de patrón respecto a décadas precedentes. "Ahora sobre todo los jóvenes tienen un comportamiento más saludable, una mayor conciencia de la salud porque hacen más deporte y socializan más en los gimnasios", explica Iñaki Galán, epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Carlos III. "Estas generaciones se cuidan mucho más que las generaciones previas, sus padres, sus abuelos...", insiste.

En adultos también ha descendido el consumo pero por la cantidad. "Hablamos de consumos más moderados, de bajo riesgo, que son unos 20 gramos al día de alcohol –dos copas de vino o dos cervezas–", explica Galán a Libre Mercado quien insiste en que aunque pueda parecer un consumo alto, en realidad ha descendido mucho respecto a las últimas décadas. Si recurrimos al histórico de la Encuesta Nacional de Salud observamos que en 1987 casi el 50% de los hombres y el 23% de las mujeres mantenían un consumo de riesgo. En la actualidad desciende a entre el 5 y el 6%. "Antes los trabajos eran de gran carga física y el alcohol se consumía por su valor energético", pone de ejemplo el investigador coautor además de trabajos como Patrones de consumo de alcohol en España: un país en transición. Es decir, que antaño muchos llegaban a casa tras su extenuante jornada laboral y se tomaban cualquier cosa mientras se abrían unas cervezas, como un momento de respiro. En esa época, recuerda Galán, "había una norma social muy extendida de consumo de alcohol y tabaco... pero esto ya ha cambiado".

Mientras el sector cervecero de España reconoce que el entorno es complejo porque los hábitos de consumo han cambiado –hay una prevalencia de consumirla en el hogar y no en los bares– eso no hace que su sector haya dejado de crecer. De hecho, según el último informe de Cerveceros de España, en el último año la producción total de cerveza ha crecido en nuestro país un 0,5% y las exportaciones han aumentado un 8% por el creciente reconocimiento internacional de la cerveza española. Hablamos de un sector en el que el 90% de la materia prima se produce en nuestro país y donde "somos autosuficientes en cebada", como recordó el mes pasado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas elogiando la madurez y la importancia de la cerveza dentro del sector agroalimentario. De hecho, en la actualidad, se destinan 2,3 millones de hectáreas al cultivo de materias primas clave para la cerveza, como el lúpulo, el responsable de su característico amargor. El sector sostiene más de 540.000 puestos de trabajo en España y por cada uno de ellos generan 1,5 empleos adicionales en la economía nacional.

El auge de la cerveza sin alcohol

Mientras los jóvenes dejan de consumir cerveza como los adultos, la sin se sigue consolidando como una de las principales tendencias del sector. De hecho, en 2025 el crecimiento de las ventas de esta variedad ha alcanzado un nuevo máximo histórico de producción con un aumento del 4,6%. Esto hace que España se mantenga líder internacional en producción y consumo de cerveza sin, adaptándose a la nueva demanda donde la cero tolerancia al alcohol si se va a conducir y la apuesta por un modelo de consumo moderado hacen que las ventas de cerveza, su producción y su recaudación hayan cambiado.