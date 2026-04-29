La SEPI toma las riendas definitivas de Indra: Ángel Simón barre los restos de Escribano

La "normalización" de Indra tras la abrupta salida de Ángel Escribano es, en realidad, el proceso de consolidación definitiva del poder estatal en la tecnológica. El Consejo de Administración, celebrado el pasado martes —el primero de carácter ordinario tras la crisis de gobernanza que sacudió la compañía—, ha dejado una lección clara: la era Escribano ha terminado y el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es total.

El movimiento estratégico se ha producido en las sombras de la estructura orgánica de la empresa. Según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ángel Simón ha sido designado presidente de la Comisión Delegada Ejecutiva y de la Comisión de Estrategia. Dos nombramientos que no son meramente protocolarios; son las palancas de mando reales donde se cocinan las decisiones más sensibles y estratégicas de la empresa de defensa y tecnología.

De momento, la factura de estas turbulencias en la compañía está viéndose reflejada en el precio de la acción. El mensaje que proyecta Indra al mercado es de inestabilidad, y los inversores no han tardado en reaccionar. Tras un 2025 dorado en el que la cotizada se revalorizó un 178%, la crisis de gobernanza desatada a principios de este 2026 ha pasado una factura amarga.

La acción, que llegó a rozar los 65 euros en un momento de euforia, sufre ahora el desgaste de la incertidumbre política. Actualmente, cotiza en el entorno de los 50 euros, lo que supone una caída del 25% desde aquellos máximos. El mercado no perdona el ruido político ni la falta de una hoja de ruta clara, especialmente con la sombra de la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) todavía planeando sobre la compañía como una patata caliente que el Consejo prefiere, de momento, no tocar.

El Gobierno se esconde

Mientras la gobernanza de una empresa estratégica para la seguridad nacional se resiente, el Ejecutivo evita dar cuentas. Este martes, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso intentó convocar a los responsables del desastre: el responsable de asuntos económicos de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

La respuesta fue el silencio y la evasiva. Ambos responsables gubernamentales alegaron falta de antelación en la convocatoria para no comparecer, esquivando así el escrutinio parlamentario sobre la crisis de Indra, una situación que ha provocado una "guerra de guerrillas" interna durante casi un año y que, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva etapa de control estatal.

De momento, el horizonte temporal para Indra tiene dos fechas clave marcadas en rojo: 20 de mayo, cuando el Consejo se reunirá para fijar el orden del día de la Junta General de Accionistas. Será el momento de comprobar si la purga continúa o si se empieza a hablar de futuro. Y el 25 de junio, cuando se celebre esa Junta General de Accionistas, será, según fuentes del mercado, una fecha clave para conocer el futuro del consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Su mandato expira en junio y, tras el desembarco de Simón en las comisiones ejecutivas y estratégicas, la gran pregunta que sobrevuela la sede de la compañía es si el nuevo presidente permitirá la continuidad de De los Mozos o si se buscará un perfil más alineado con los intereses de la SEPI. De momento, Indra se mantiene en una calma tensa, a la espera de que el rodillo gubernamental termine de asentar su nueva estructura de poder.