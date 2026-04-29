Miles de parados en Bélgica reclaman en los tribunales la pérdida del subsidio vitalicio por desempleo

El plan del Gobierno belga para frenar el despilfarro y ajustar las cuentas públicas, con el fin de frenar la crisis del Estado del Bienestar, comienza a dar sus frutos. Concretamente, la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo belga para poner fin al paro indefinido en el país ha logrado disminuir el número de personas que cobran el subsidio por desempleo.

Denuncias ante los tribunales

De acuerdo con el periódico Le Soir, miles de personas desempleadas están presentando demandas tras perder sus prestaciones. Concretamente, este medio explica que "4.794 personas desempleadas de larga duración ya han presentado demandas ante los tribunales laborales contra la decisión de suspender sus prestaciones".

Al respecto, el periódico informa de que "el Tribunal Laboral de Lieja está experimentando una afluencia excepcional de casos, con más de 2.300 ya presentados". Del mismo modo, subraya que "las cifras también están aumentando en el distrito judicial de Henao, con 711 casos, y en Amberes, donde se han presentado 462 casos hasta el momento".

De hecho, según informa Le Soir, "las personas desempleadas pueden presentar una apelación hasta tres meses después de recibir la carta de la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) informándoles sobre la fecha de finalización de sus prestaciones". Así, recordando que los envíos de estas cartas se están realizando en varias fases, habiendo comenzado en el mes de septiembre, "se prevé que el número de casos aumente aún más". De hecho, este medio explica que desde comienzos del año, 86.000 personas desempleadas de larga duración ya han perdido sus prestaciones.

Cae el paro

En Libre Mercado hemos informado de que el Gobierno belga decidió a finales del año pasado poner fin al paro eterno que, hasta el momento, existía en el país y que permitía que los parados cobraran subsidios de forma indefinida. Concretamente, este derecho dejó de existir el 31 de diciembre para quienes lo habían estado recibiendo durante más de 20 años, y ahora también ha desaparecido para la mayoría de los beneficiarios y para los nuevos solicitantes.

Así, la eliminación de este derecho se desarrolla en seis fases sucesivas, que empiezan con la retirada del subsidio a las personas que han acumulado al menos 20 años de desempleo completo. De este modo, el Gobierno belga prevé que el paro de duración indefinida quede totalmente suprimido en julio de 2027.

El objetivo del Gobierno al implementar esta medida era evidente: acabar con los incentivos que hacían que muchas personas vivieran de los subsidios por desempleo y tuvieran algún motivo para incorporarse al mercado de trabajo. Y parece que lo están logrando. Así lo confirma el medio belga The Brussels Times, que explica cómo en el mes de febrero 271.965 personas desempleadas recibieron un subsidio, lo cual supuso 15.377 menos que en febrero de 2025. De hecho, según este medio, "el descenso está vinculado principalmente a la reforma del desempleo".