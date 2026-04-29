Otro despropósito en el informe del CSIC para atacar a los caseros: consideran un garaje una casa

Hace sólo unos días contábamos en Libre Mercado ómo la izquierda estaba utilizando de forma engañosa un informe tremendamente sesgado sobre la concentración de la propiedad en el mercado de la vivienda que elaboró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la mano del activista y sociólogo Javier Gil.

Dicho informe, en el que se metía en el mismo saco a los propietarios de dos viviendas en alquiler y a los fondos de inversión con más de cien viviendas en propiedad, consiguió exactamente su objetivo: confundir al lector y hacerle creer que la vivienda está concentrada en unas pocas manos y que los pequeños propietarios son una minoría.

Pues bien, desde el CSIC lo han vuelto a hacer y, en esta ocasión, han ido incluso más lejos en su burdo intento de engañar al lector. A continuación, podemos ver el hilo que uno de los principales autores, el mencionado Javier Gil, publicaba en su cuenta de X:

1.Hoy publicamos nuevo informe. El problema de la vivienda es de concentración de la propiedad. 🔴Cada vez más personas sin propiedades 🔴Cada vez menos personas con una propiedad. 🟢 Cada vez más personas son multipropietarias. La vivienda parte el país en dos. 🧵 pic.twitter.com/klW36Y7RM3 — Javier Gil (@Gil_JavierGil) April 27, 2026

Fijémonos en un detalle clave, y es que el activista comienza el hilo refiriéndose a la vivienda y afirmando que el problema de la vivienda es la concentración de la propiedad. Así, en las gráficas insertadas en el post se indica que el número de hogares con cero propiedades ha aumentado un 63,4% entre 2008 y 2022, mientras que el número de hogares con dos o más propiedades ha crecido un 53,5%. El único porcentaje que desciende es el de los hogares con una propiedad.

Si observamos el resto del hilo, veremos que se da a entender de forma constante que se está hablando de la vivienda y de su concentración. No en vano, se hacen varias referencias explícitas a la vivienda y el propio informe lleva por título Informe 2 sobre vivienda, consumo y desigualdad, que se puede leer aquí.

Lo que no se menciona en ningún momento en el hilo de Javier Gil es la parte fundamental que demuestra que este informe es solo un anzuelo para que la gente pique y se forme una imagen distorsionada de la realidad. Si acudimos a la metodología del estudio y vemos qué se entiende por "propiedades" o "bienes", comprobaremos que no solo se tienen en cuenta las viviendas (a pesar de que el informe supuestamente trata de esto), sino también otro tipo de propiedades.

Como podemos ver, en el último párrafo del informe es cuando se dice que "la categoría de bienes inmuebles es más amplia que la puramente residencial urbana, incluyendo no sólo viviendas y edificios de pisos, sino también naves industriales, almacenes, garajes, tiendas, oficinas, hoteles y locales comerciales". Es decir, se cuenta como propiedad inmobiliaria prácticamente todo menos solares y fincas.

Esta forma de presentar los datos hace que se incluya en la misma categoría de "hogares con dos propiedades o más" tanto a una persona que tiene una vivienda y un garaje como a una persona que posee diez viviendas o a un banco que tiene cientos o miles de viviendas en alquiler. Es por esto por lo que el porcentaje de "titulares con un bien inmueble" ha caído desde 2008 y por lo que los "titulares multipropietarios (dos o más bienes)" han crecido en contraposición, tal como se muestra aquí:

3. Por primera vez, quienes acumulan múltiples propiedades son más que quienes solo tienen una. pic.twitter.com/rraRtUyy75 — Javier Gil (@Gil_JavierGil) April 27, 2026

La intención del informe presentando los datos de esta forma es muy clara, y no es otra que la de confundir al lector haciéndole creer que en todo momento se está hablando de la vivienda (cuando no es así) para que piense que este mercado está más concentrado de lo que realmente está, pudiendo así justificar su intervencionismo en un mercado ya de por sí muy regulado.

El problema de estos informes es que no están dirigidos a presentar los datos de forma honesta (cosa que no se hace en este caso), sino que su único objetivo es hacer creer a la gente, a través de titulares en prensa o televisión, que cada vez la propiedad de vivienda está en menos manos, para así justificar posteriormente medidas como las expropiaciones, tal como exigía hace unos días Manuela Bergerot.