Quién es Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig que admira a Milei y apuesta 170 millones en criar lenguado

El fundador del fondo Atitlan ha gestionado más de 1.500 millones de euros desde su creación en 2005, consolidando una trayectoria basada en la diversificación y la búsqueda de oportunidades. Licenciado en Economía y Ciencia Política por la Brown University, Centeno ha construido su carrera combinando la formación académica y la experiencia en grandes firmas financieras.

Centeno está casado con Carolina Roig, una de las hijas del empresario valenciano, vinculada al área de análisis de mercado de la compañía. Antes de impulsar su propio proyecto, Centeno se formó en entidades como Goldman Sachs y Merrill Lynch, donde adquirió experiencia en mercados globales. Esa etapa marcó su visión y como ha explicado en otras entrevistas: "El capital debe estar en constante movimiento y no dejar escapar oportunidades de negocio".

Seguidor de Milei

Atitlan, cofundado junto a Aritza Rodero, se caracteriza por su enfoque multisectorial. El grupo ha invertido en ámbitos tan distintos como la agroalimentación, la energía, el inmobiliario o los servicios. Entre sus participadas destacan empresas como Elaia o Sea Eight en el ámbito agroalimentario, Helios en energía o Ares en el sector inmobiliario. También mantiene inversiones industriales y de servicios, además de una cartera financiera que supera los 125 millones de euros, con presencia en vehículos como Terram Capital.

Lo cierto es que Centeno ha mostrado un especial interés por Valencia, donde ha impulsado múltiples operaciones. Entre ellas destacan la adquisición de terrenos del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, su entrada en Nuevas Actividades Urbanas o inversiones en compañías como Tejas Borja. También ha apostado por el sector inmobiliario y hotelero, con activos como el hotel Rey Don Jaime.

Con todo, el empresario no oculta sus posiciones políticas. Concretamente, Centeno ha mostrado interés por las ideas económicas del presidente argentino Javier Milei, especialmente en lo relativo a la desregulación económica, que plantea reducir el peso del Estado en la economía y simplificar el marco normativo para favorecer la actividad empresarial.

"Ojalá pueda aplicar estas ideas y sacar a Argentina (uno de los países más ricos en recursos) de su estado de pobreza actual", defendía en un mensaje en LinkedIn publicado en enero de 2024 tras las llegada de Milei a la Casa Rosada. No obstante, esta publicación fue posteriormente borrada por el empresario, según confirma El Diario.

Un nuevo futuro

Así las cosas, el grupo empresarial sigue impulsando su actividad con nuevos proyectos. Concretamente, el grupo Atitlan creará una piscifactoría de lenguado en las instalaciones de la antigua central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, más de cuatro décadas después del abandono del proyecto energético. La iniciativa se desarrollará a través de la concesionaria Aquacría Basordas, que se integrará en Sea Eight, la división de acuicultura del grupo empresarial.

El proyecto se enmarca en el plan del Gobierno del País Vasco, propietario de los terrenos desde 2019, para dar un nuevo uso a estas instalaciones. De este modo, el futuro parque acuícola contará con una inversión público-privada de 170 millones de euros a lo largo de diez años. Además, según las previsiones de los promotores, generará alrededor de 200 puestos de trabajo una vez esté en funcionamiento.