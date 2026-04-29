¿Revolución fiscal en EEUU? Hasta la izquierda asume que hay que bajar los impuestos

Si algo asfixia la actividad económica y empresarial en nuestro país es, entre otros factores, la carga impositiva que, tanto los trabajadores como los empresarios, deben soportar. De acuerdo con el Instituto Juan de Mariana, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno los españoles se han enfrentado a más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones. De hecho, según el organismo, la cuña fiscal en España supera ya el 54%. A pesar de ello, todavía buena parte del electorado, además de los medios y los propios partidos políticos de la izquierda, tratan de justificar este verdadero infierno fiscal.

Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, si la presión fiscal ha aumentado es, supuestamente, porque también lo ha hecho nuestra economía –algo que ya pudimos desmentir–. No obstante, en otros países sí se percibe un cambio sustancial en relación con la percepción de la ciudadanía respecto a los impuestos, incluida la izquierda. Concretamente, en EEUU los impuestos ya se han convertido en una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. Es más, cada vez más norteamericanos denuncian la excesiva carga impositiva que han de soportar.

¿Revolución fiscal?

EEUU podría estar asistiendo a un profundo cambio de mentalidad en materia económica e impositiva. Esto se estaría trasladando incluso a los dos principales partidos del país. Según un análisis elaborado por la revista The Economist, "tanto demócratas como republicanos parecen llegar a la conclusión de que gran parte de la población estadounidense no debería pagar prácticamente ningún impuesto sobre la renta".

Al respecto, la revista recuerda que "la aversión de los republicanos a los impuestos es más antigua y conocida". Así, destacan que "el proyecto de ley del año pasado, conocido como 'One Big Beautiful Bill', prorrogó las exenciones fiscales del primer mandato de Donald Trump y añadió más beneficios, incluida la popularísima disposición de 'no gravar las propinas'". En este sentido, The Economist subraya también que "últimamente, los demócratas han comenzado a responder de la misma manera". Al respecto, la revista informa de que el mes pasado dos senadores demócratas, Cory Booker y Chris Van Hollen, presentaron planes fiscales que supondrían un aumento del número de personas que no pagarían el impuesto federal sobre la renta.

De este modo, detallan que el plan de Booker "duplica con creces la deducción estándar libre de impuestos, elevándola a 37.500 dólares para contribuyentes solteros y 75.000 dólares para matrimonios; un beneficio que se extiende a todos los estratos de ingresos, incluyendo a las personas con mayores recursos". Asimismo, Booker "también propone una serie de créditos fiscales dirigidos a los estadounidenses de menores ingresos", si bien es cierto que esta iniciativa se vería acompañada de "tasas impositivas más altas para quienes perciben mayores ingresos, con el fin de financiarlos".

Por su parte, de acuerdo con The Economist, el plan de Van Hollen "tiene una estructura similar". Concretamente, "eliminaría los impuestos sobre la renta para solteros con ingresos inferiores a 46.000 dólares y parejas con ingresos inferiores a 92.000 dólares". Ahora bien, se destaca también que, para compensar estas reducciones fiscales en términos de déficit, Van Hollen plantea "importantes recargos para quienes ganan más de 1 millón de dólares al año".

Sin embargo, la revista subraya que, aunque en apariencia estas medidas puedan resultar similares a las clásicas iniciativas de los demócratas en materia fiscal, con un fuerte énfasis en la llamada "redistribución de la renta", en el fondo existe una diferencia importante, que radica, precisamente, en la propuesta de implementar bajadas de impuestos, no sólo subir impuestos a las rentas altas y ayudar a los más vulnerables con gasto público adicional.

Cambio político

En este contexto, The Economist subraya que los demócratas de Washington sitúan actualmente entre sus mayores prioridades el incremento de los costes de la vida y la creciente popularidad de la política de "no gravar las propinas". Además, explican que otro de los factores de este cambio político podría derivar de que "a medida que la base de votantes demócratas se ha enriquecido, se ha vuelto más difícil llegar a ella con la mayoría de las formas de gasto social".

Con todo, la revista explica que en la sociedad norteamericana siempre ha existido una especial preocupación por la eficiencia en el gasto público, motivo por el cual el fracaso del DOGE podría haber impulsado la desconfianza en la capacidad del Gobierno para gestionar sus recursos. Al respecto, The Economist sostiene que "la preocupación por el despilfarro de los impuestos, la impunidad de los ricos y la mala gestión gubernamental también son comunes en la izquierda", por lo que concluyen que "no sorprende que prácticamente cualquier propuesta para reducir los impuestos tenga buena acogida en las encuestas".

Así las cosas, la revista recuerda también que un análisis propio "reveló que dos tercios de la población apoyan los componentes principales del plan de Booker". De este modo, The Economist destaca que "tanto demócratas como republicanos creen que pagan demasiados impuestos", subrayando que las encuestas demuestran que cerca del 60% de los estadounidenses aseguran que pagan demasiados impuestos, independientemente de su nivel de ingresos.

Por tanto, es lógico que desde el ámbito de la política se haya decidido poner en marcha los primeros cambios para adaptar la política fiscal a las demandas del electorado. "Una oleada de municipios está impulsando exenciones del impuesto predial para jubilados", detalla The Economist. De hecho, en este sentido, la revista subraya que "Florida está considerando la posibilidad de abolir por completo los impuestos prediales que no se destinan a escuelas", mientras "Ohio contempla una posible iniciativa electoral para eliminarlos en todas sus formas". Del mismo modo, se recuerda que "Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a gobernadora de Georgia, ha respaldado la eliminación del impuesto sobre la renta para los maestros", al tiempo que "California está sopesando un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios".