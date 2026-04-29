Lluvia de críticas a Tesh Sidi por decir que tiene a compartir piso cobrando casi 4.000 euros al mes

El tema protagonista de la semana está siendo el de la vivienda, tras los dos informes manipuladores del CSIC sobre esta cuestión y después de que este martes el decreto del alquiler (por el que se buscaba prorrogar dos años los contratos y limitar la subida de precios al 2%) haya sido tumbado por los votos en contra del PP, Vox y Junts, como ya hemos contado en medio.

Fue precisamente ayer cuando la diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, llegó a afirmar que hasta ella se ve obligada a compartir piso debido a los altos precios de la vivienda y del alquiler, tal y como expresó en el programa de la Sexta Al Rojo Vivo, y como se puede ver en este post publicado por la cuenta del programa:

Tesh Sidi (Más Madrid) insiste en el problema de la vivienda en España: "Yo soy diputada y tengo que compartir piso" pic.twitter.com/sAMRkeHb78 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 28, 2026

Estas fueron las palabras de la diputada de Sumar: "En mi generación, que tenemos 30 años, incluso ni teniendo un buen salario puedes ahorrar para una entrada de un piso y sobre todo ni siquiera puedes evadir el compartir piso. Yo soy diputada y yo comparto piso porque la realidad es que a la gente se le va el salario. No me puedo ni imaginar alguien con hijos, no me puedo ni imaginar alguien que tenga familiares a su cargo que no puede pagar 1.500 euros. Es que hemos normalizado unos precios abusivos de 1.500 euros por un piso en Madrid, es inasumible. También 1.500 euros en Málaga es inasumible y vamos a más".

No puede vivir sola cobrando 79.119 euros brutos al año

De esta forma, vemos que la diputada de Sumar en el Congreso de los Diputados desde 2023 afirma que incluso ella se ve obligada a compartir vivienda y que no puede ahorrar para la entrada de un piso. Sin embargo, si comprobamos cuál es el salario que percibe, observamos que recibe 79.119 euros brutos anuales (equivalente a 5.651 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a unos 3.736 euros netos). Es decir, entre 2023 y 2026 ha percibido alrededor de 180.000 euros brutos en total.

Tal y como vemos en el portal de Transparencia de Newtral, estos 5.651 euros brutos en 14 pagas se desglosan en:

Salario base de 3.366 euros al mes.

al mes. Suplementos de 1.252 euros al mes.

al mes. Dietas de 1.032 euros al mes para cubrir gastos derivados de su actividad parlamentaria, como el alojamiento.

Si bien es cierto que los precios de la vivienda han subido en toda España, especialmente en las grandes ciudades, y que esto complica el acceso a una casa, resulta muy sorprendente que una diputada que percibe más de 5.600 euros brutos al mes (en 14 pagas) no tenga capacidad económica para vivir sola, ya sea alquilando un piso o comprando una vivienda en propiedad. Por tanto, es muy difícil de creer que alguien en su posición afirme que no puede ahorrar para vivir de forma independiente, ya sea de alquiler o en propiedad.

Es por ello que la publicación de Al Rojo Vivo se llenó de respuestas en contra de la diputada de Sumar, aquí podemos ver algunas de ellas:

No sé, Tesh... Creo que es falso... Tienes tu sueldo, que ya de por sí son unos 4.350€/mes y aparte otros 1.032€/mes libres de impuestos para vivienda... Si con casi 5.400€/mes no tienes para vivir tú sola... Ahí te das cuenta de lo que habéis machacado el mercado... pic.twitter.com/AaQMWaEqEJ — Anotnio (@Anotnio57133111) April 28, 2026

Hasta este usuario, que se identifica como alguien de izquierdas, criticó las palabras de Tesh Sidi:

A ver, mira que soy de izquierdas pero me ofende que una persona como ella que cobra 79 mil euros brutos al año dice que tiene que compartir piso... no se, pero mejor que no diga nada. — Isra (Chechu) 📺📽🎬🏳️‍🌈 (@Chechu_Bob) April 28, 2026

Sean ciertas o no las palabras de Tesh Sidi, lo que demuestra la portavoz de Más Madrid es su desconexión total con la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos, cuyos salarios están muy por debajo del suyo. Además, queda en evidencia como alguien incapaz de ahorrar a pesar de percibir casi 80.000 euros brutos al año.