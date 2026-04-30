Un experto sobre el fallo del Ibex: "No es normal y tendrán que explicarlo muy bien"

El espejismo de las pantallas: cuando el algoritmo falla y el mercado duda. La reciente anomalía técnica en el cálculo del Ibex 35 no es solo un recordatorio de la fragilidad de los sistemas informáticos, sino una lección magistral sobre la psicología del inversor y la importancia de la transparencia institucional. Durante casi cuarenta minutos, el principal selectivo español mostró desplomes que, en un contexto de crudo al alza, resultaron dolorosamente creíbles. Sin embargo, tras el "error de cálculo" se esconde una realidad que merece ser analizada con rigor liberal: el mercado es información, y la información es sagrada.

Lo ocurrido este jueves demuestra que los mercados no operan en el vacío. La coincidencia del fallo técnico con la escalada del barril Brent por encima de los 120 dólares creó la "tormenta perfecta". En una economía globalizada y temerosa de la inflación energética, un desplome del Ibex no se cuestionó; se aceptó como la reacción lógica a un shock de oferta.

Aquí radica el primer peligro: el sesgo de confirmación. Los operadores y la prensa económica dieron por buena una catástrofe inexistente porque encajaba en la narrativa geopolítica actual. Esto pone de relieve que, incluso en la era del high-frequency trading, el factor humano y su capacidad de asustarse ante lo plausible siguen siendo los motores de la volatilidad.

Desde BME se ha intentado restar importancia al asunto alegando que las acciones individuales cotizaron con normalidad y que el error fue solo de "reflejo". Pero esta explicación es insuficiente en un mercado sofisticado. Hoy en día, la bolsa es mucho más que la compraventa de títulos; es un ecosistema de derivados, futuros y productos indexados cuya ejecución depende milimétricamente del dato que arroja el índice.

Si el termómetro marca 40 grados, el cuerpo social actúa en consecuencia, aunque la temperatura real sea de 20. El silencio sobre posibles reclamaciones hasta pasadas las 9:40 horas es preocupante. En el libre mercado, la eficiencia se basa en la precisión del precio. Un precio erróneo mantenido durante cuarenta minutos es una distorsión que puede haber activado stop-losses automáticos o liquidaciones forzosas, perjudicando al inversor que confía en la integridad técnica de la plaza madrileña.

España no puede permitirse estos "deslices" si aspira a ser un polo de atracción de capital. La infraestructura financiera debe ser impecable. Cuando el algoritmo falla, no solo caen los puntos en la pantalla; cae la confianza en la institución. El Ibex 35 debe ser un espejo fiel de la realidad económica, no un generador de ficciones que alimenten el pánico. La transparencia total sobre lo ocurrido no es una opción para BME, es una obligación para con la libertad de mercado.