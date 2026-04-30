Así es el edificio embargado del Instituto Cervantes en Holanda por los impagos de Sánchez a las renovables

El embargo del inmueble del Instituto Cervantes en Utrecht no es solo un nuevo episodio en la crisis de los impagos de las renovables. Constituye, de hecho, un salto cualitativo en la presión de la justicia internacional sobre los activos del Estado español radicados en el exterior del país.

Como informó LD, la justicia neerlandesa ha puesto bajo control judicial un edificio situado en pleno centro histórico de la ciudad, vinculado al caso Eurus Energy (filial de energía renovable del grupo Toyota), tras constatar la falta de pago de las indemnizaciones reconocidas a los inversores.

La medida, ya inscrita en el Registro de la Propiedad, abre la puerta a una eventual subasta pública del inmueble, lo que supondría una pérdida patrimonial directa para el Estado. Pero más allá del impacto político y jurídico, el foco se desplaza ahora hacia el propio activo: qué es exactamente este edificio, por qué resulta atractivo para los acreedores y qué características lo convierten en un objetivo especialmente vulnerable.

El inmueble se ubica en el número 3 de Domplein, una de las plazas más emblemáticas de Utrecht, en pleno distrito histórico y cultural de la ciudad. Se trata de un edificio histórico de varias plantas, con una localización privilegiada en el corazón urbano, a escasos metros de la catedral y en una zona de alto valor inmobiliario. Su posición, en el eje central de la ciudad, lo convierte en un activo especialmente atractivo desde el punto de vista de mercado.

Aunque las valoraciones varían según los criterios utilizados, estimaciones conservadoras sitúan su precio en el entorno de los 10 millones de euros, al tomar en cuenta el valor intrínseco del edificio, así como el plus de valoración derivado de su ubicación y la ventaja que le otorga su carácter histórico, lo que eleva significativamente su tasación.

Uno de los elementos más relevantes del inmueble es su estructura y funcionalidad. El edificio alberga un gran salón con capacidad para más de un centenar de personas, varias salas de reuniones de menor tamaño y espacios expositivos en la planta inferior. En total, dispone de múltiples estancias adaptadas para actividades culturales, académicas y profesionales, lo que amplía notablemente su potencial de uso.

Pero lo que realmente lo convierte en un objetivo especialmente sensible desde el punto de vista jurídico es su uso. El centro no se limita a funciones culturales estrictas, sino que desarrolla actividad económica directa. Ofrece cursos de español con tarifas que oscilan entre varios cientos y miles de euros y, además, alquila sus instalaciones a terceros para eventos, conferencias y reuniones. Este componente comercial es clave, porque debilita cualquier intento de alegar inmunidad soberana.

De hecho, el propio centro dispone de una estructura operativa orientada a la explotación económica del espacio. Existe una oferta detallada de alquiler de salas, con tarifas definidas en función del tiempo y el tipo de espacio, y los pagos se canalizan a través de una cuenta bancaria específica a nombre del centro en Utrecht. Este nivel de actividad refuerza la percepción de que el inmueble no es un activo puramente institucional, sino también un recurso con rendimiento económico.

Otro aspecto relevante es su situación registral. Aunque el edificio está asociado al Instituto Cervantes, la titularidad formal aparece vinculada a una entidad histórica, el Instituto Español de Emigración, ya desaparecido como organismo operativo. Esta circunstancia refleja el origen del activo, adquirido en el contexto de las políticas migratorias del franquismo, pero no altera el hecho de que, en la práctica, se trata de un bien bajo control del Estado español.

Además, el inmueble no presenta cargas hipotecarias, lo que incrementa su atractivo para los acreedores. La ausencia de deuda previa ligada a la titularidad del inmueble facilita su ejecución y eventual liquidación, al no existir terceros con derechos preferentes sobre el activo.

En conjunto, el edificio de Domplein 3 reúne una combinación especialmente relevante de factores: ubicación prime, valor económico significativo, uso mixto con componente comercial y ausencia de cargas. Todo ello explica por qué ha sido identificado como uno de los activos más accesibles y eficaces para presionar al Estado español en el cobro de las indemnizaciones pendientes.

El embargo, por tanto, no solo tiene una dimensión simbólica, al afectar a una institución cultural, sino también una lógica estrictamente patrimonial. Los acreedores no han elegido un activo cualquiera. Han ido a por uno de los más líquidos, más defendibles jurídicamente y más fácilmente ejecutables dentro del patrimonio exterior español.