El mercado inmobiliario se agota: cae la compraventa de vivienda un mes más

Por si no hubiera ya de por sí malas noticias en relación con el mercado de la vivienda, tanto para alquilar como para comprar, este jueves hemos conocido que la compraventa de viviendas ha caído un 7,7% entre febrero de 2025 y febrero de 2026 (alcanzando las 55.228 unidades) según los datos del último informe del Consejo General del Notariado. Se encadenan así cinco meses seguidos de caída de la compraventa, desde que en octubre de 2025 se registrara una caída interanual del 1,9%.

Tal y como podemos ver en este documento, la compraventa de viviendas ha caído en 14 de las 17 comunidades autónomas (excluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Entre las que más han bajado destacan las Islas Canarias (-21%), Navarra (-19,2%), las Islas Baleares (-18,6%) y Asturias (-17,6%). Las comunidades donde menos ha caído la compraventa de viviendas han sido el País Vasco (-5,6%), Extremadura (-3,6%) y Castilla y León (-1%). Las únicas tres regiones donde ha aumentado la compraventa de viviendas con respecto a febrero de 2025 son La Rioja (+1,3%), Cantabria (+6,5%) y Castilla-La Mancha (+14%).

En el siguiente gráfico se observa perfectamente esta variación:

Por el otro lado, el que tiene que ver con los precios, tenemos que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el precio de la vivienda ha aumentado en 12 de las 17 CCAA, a saber: El precio de la vivienda ha caído en regiones como Navarra (-13,7%), Extremadura (-3,5%), Región de Murcia (-2,8%), Galicia (-2,5%) y las Islas Baleares (-1,4%). Por contra las CCAA donde más ha crecido el precio de la vivienda han sido Cantabria (+18,3%), Comunidad Valenciana (+17,4%), Castilla-La Mancha (+11,6%) y Asturias (+11,4%).

En este gráfico se puede ver la evolución de la que hablamos:

Los datos que acabamos de mostrar pueden tener una gran relación entre si, especialmente si hablamos de caída en las compraventas y en la evolución de los precios de la vivienda. En el caso de, por ejemplo, Navarra, tenemos que la caída en la compra de vivienda un 19,2% ha podido traducirse a su vez en una caída del 13,7% en los precios, haciendo que la menor demanda de vivienda para comprar en esta región haya hecho que los precios también hayan bajado, aunque los motivos de este descenso de los precios puede ser varios.

Sube el precio de la segunda mano

También hoy se ha publicado un informe del portal inmobiliario Fotocasa donde se alerta que el precio de la vivienda de segunda mano también se ha disparado en comparación con el año pasado. Así pues, el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 21,9% entre abril del año 2025 y abril de 2026, situándose el precio medio de las viviendas ofertadas en abril en los 3.089 euros por metro cuadrado. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución en los últimos meses:

Sea como sea, lo que nos revelan estos informes es que el precio de la vivienda no para de crecer en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, lo que está provocando, en buena medida, que la compraventa de viviendas caiga fuertemente en algunas regiones de nuestro país.