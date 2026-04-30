El precio de la gasolina y el diésel sube: ¿dónde es más barata este jueves?

El precio medio de los carburantes este jueves 30 de abril continúa al alza desde hace días. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,527 euros a 1,529 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube de 1,696 euros por litro a 1,700 euros por litro.
Por su parte, el Gasóleo A aumenta de 1,736 euros por litro a 1,737 euros por litro y el Gasóleo A+ también se incrementa, pasando de 1,825 euros por litro a 1,827 euros por litro.
Por provincias
La gasolina Sin Plomo 95 es más cara en Barcelona con 1,594 euros por litro y más barata en Sevilla con 1,521 euros. La Sin Plomo 98 alcanza su precio más alto en Toledo con 1,759 euros y el más bajo en Murcia con 1,673 euros.
En el caso del Gasóleo A, el precio más elevado continúa registrándose en Guadalajara con 1,782 euros, mientras que el más económico se encuentra en Toledo con 1,734 euros, precio que se mantiene de la jornada anterior. Por último, el Gasóleo A+ es más caro en Sevilla con 1,860 euros y más barato en Toledo con 1,773 euros.
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,559 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,754 euros
- Gasóleo A+: 1,811 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,594 euros
- Sin Plomo 98: 1,730 euros
- Gasóleo A: 1,752 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,547 euros
- Sin Plomo 98: 1,724 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,850 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,521 euros
- Sin Plomo 98: 1,712 euros
- Gasóleo A: 1,777 euros
- Gasóleo A+: 1,860 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,578 euros
- Sin Plomo 98: 1,725 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,837 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,581 euros
- Sin Plomo 98: 1,759 euros
- Gasóleo A: 1,734 euros
- Gasóleo A+: 1,773 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,533 euros
- Sin Plomo 98: 1,673 euros
- Gasóleo A: 1,759 euros
- Gasóleo A+: 1,817 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,564 euros
- Sin Plomo 98: 1,732 euros
- Gasóleo A: 1,767 euros
- Gasóleo A+: 1,778 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,550 euros
- Sin Plomo 98: 1,727 euros
- Gasóleo A: 1,782 euros
- Gasóleo A+: 1,814 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,547 euros
- Sin Plomo 98: 1,702 euros
- Gasóleo A: 1,761 euros
- Gasóleo A+: 1,815 euros
Los precios de los carburantes pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.