El precio de la gasolina y el diésel sube: ¿dónde es más barata este jueves?

El precio medio de los carburantes este jueves 30 de abril continúa al alza desde hace días. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,527 euros a 1,529 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube de 1,696 euros por litro a 1,700 euros por litro.

Por su parte, el Gasóleo A aumenta de 1,736 euros por litro a 1,737 euros por litro y el Gasóleo A+ también se incrementa, pasando de 1,825 euros por litro a 1,827 euros por litro.

Por provincias

La gasolina Sin Plomo 95 es más cara en Barcelona con 1,594 euros por litro y más barata en Sevilla con 1,521 euros. La Sin Plomo 98 alcanza su precio más alto en Toledo con 1,759 euros y el más bajo en Murcia con 1,673 euros.

En el caso del Gasóleo A, el precio más elevado continúa registrándose en Guadalajara con 1,782 euros, mientras que el más económico se encuentra en Toledo con 1,734 euros, precio que se mantiene de la jornada anterior. Por último, el Gasóleo A+ es más caro en Sevilla con 1,860 euros y más barato en Toledo con 1,773 euros.

Madrid

Sin Plomo 95: 1,559 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,754 euros

Gasóleo A+: 1,811 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,594 euros

Sin Plomo 98: 1,730 euros

Gasóleo A: 1,752 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,547 euros

Sin Plomo 98: 1,724 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,850 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,521 euros

Sin Plomo 98: 1,712 euros

Gasóleo A: 1,777 euros

Gasóleo A+: 1,860 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,578 euros

Sin Plomo 98: 1,725 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,837 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,581 euros

Sin Plomo 98: 1,759 euros

Gasóleo A: 1,734 euros

Gasóleo A+: 1,773 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,533 euros

Sin Plomo 98: 1,673 euros

Gasóleo A: 1,759 euros

Gasóleo A+: 1,817 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,564 euros

Sin Plomo 98: 1,732 euros

Gasóleo A: 1,767 euros

Gasóleo A+: 1,778 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,550 euros

Sin Plomo 98: 1,727 euros

Gasóleo A: 1,782 euros

Gasóleo A+: 1,814 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,547 euros

Sin Plomo 98: 1,702 euros

Gasóleo A: 1,761 euros

Gasóleo A+: 1,815 euros

Los precios de los carburantes pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.