Inmovilismo del BCE: mantiene los tipos en el 2,15% ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés en la zona euro, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo en la inflación y la actividad económica. De este modo, la tasa de depósito se mantiene en el 2%, mientras que la de las operaciones principales de financiación queda en el 2,15% y la facilidad marginal de crédito en el 2,40%, en línea con lo que anticipaban los mercados.

La decisión del BCE se produce después de que la inflación haya repuntado hasta el 3% en abril, al tiempo que el crecimiento económico se ha moderado hasta el 0,1% en el primer trimestre. Este contexto refleja una combinación de presiones inflacionistas y bajo crecimiento que aproxima a la zona euro a un escenario de estanflación, según los datos disponibles.

La decisión del BCE coincide con la adoptada por otros grandes bancos centrales en las últimas horas. El Banco de Inglaterra ha mantenido su tipo de referencia en el 3,75%, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado el precio del dinero en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%. Por su parte, el Banco de Japón también ha optado por la estabilidad, situando su tasa de referencia en el entorno del 0,75%.

El impacto de la energía

En este contexto, el organismo ha optado por mantener una postura de espera, tras haber detenido en junio de 2025 el ciclo de relajación monetaria iniciado previamente. Ahora bien, el organismo señala que la guerra en Oriente Próximo ha provocado un aumento de los precios de la energía, lo que está impulsando la inflación y afectando al entorno económico.

Según ha indicado la institución en su comunicado, las consecuencias a medio plazo dependerán de factores como la duración del conflicto, la intensidad del encarecimiento energético y los posibles efectos indirectos sobre la economía. "Cuanto más tiempo dure la guerra y los precios de la energía se mantengan elevados, mayor será el impacto en la inflación general y en la economía", advierte el organismo.

No obstante, a pesar del contexto de incertidumbre, el BCE considera que la economía de la zona euro parte de una situación que permite afrontar este escenario. En concreto, destaca que la inflación se encontraba en niveles próximos al objetivo del 2% antes del repunte reciente de los precios energéticos. Además, subraya que la actividad económica ha mostrado capacidad de resistencia en los últimos trimestres, lo que ofrece margen para gestionar la actual situación sin necesidad de modificar la política monetaria de forma inmediata.