La Bolsa informa de un fallo técnico que ha hecho desplomarse al Ibex un 6% durante casi una hora

Un problema técnico en el cálculo del índice Ibex 35 – índice de referencia del mercado español- ha reportado fortísimos desplomes durante los primeros compases de cotización de este jueves.

Que la apertura de los mercados coincidiera con un incremento importante de los precios del crudo, que pasaban súbitamente a cambiarse por encima de los 120 dólares en el caso del barril Brent, de referencia en Europa, daba verosimilitud a los desplomes. Así, notas de prensa y urgentes de periódicos daban alas a una situación de mercado que, según BME, sólo respondía a un error técnico en el cálculo del Ibex.

El índice Ibex 35, como el resto de índices, se calcula automáticamente y en cada momento con la cotización de cada uno de sus 35 componentes, ponderado por el peso que ocupa dentro del indicador y restándole la cotización del día anterior, así sabemos si sube o baja el indicador.

Desde BME, en respuesta a las preguntas de Libre Mercado, indican que sólo pueden decir que ha sido un fallo técnico ni siquiera en la cotización, sino en el reflejo de la misma. Es decir, que, siempre según BCE, la cotización de las compañías que componen el índice ha evolucionado con normalidad a lo largo de la mañana.

Sin embargo, preguntado por las posibles consecuencias de ese error en los operadores que negocian productos vinculados a índices, contestan que de momento no se ha reportado problema o reclamación alguna. El problema es que en Bolsa no sólo se opera sobre acciones, sino que la cantidad y tipología de productos asociados a la cotización de los distintos índices es muy alto y el tiempo que el error ha permanecido en cotización ha sido mucho, ya que no se ha reportado el mismo hasta pasadas las 9:40.