La IA amenaza el empleo en España: más de dos millones de puestos podrían desaparecer

La llegada de la IA promete ser un cambio radical en muchos aspectos de nuestra vida. En el ámbito económico, el desarrollo de esta tecnología podría impulsar la productividad, facilitar el trabajo de millones de personas y reducir los tiempos de producción. Sin embargo, también supone un reto para muchas personas, dado que su incorporación en el proceso productivo tendrá también un impacto negativo en algunos aspectos determinados.

Concretamente, una de las principales preocupaciones para los trabajadores radica en el riesgo de ser reemplazados por esta nueva tecnología en sus empleos. De ello dependerá, principalmente, el tipo de labor que se desarrolle. De hecho, la IA también creará otros empleos nuevos, transformando el mercado de trabajo. Sin embargo, esta transformación implica también la desaparición de otros puestos. Así lo confirma el último informe de Funcas, que analiza el impacto de la IA en nuestro país en la próxima década.

Impacto laboral de la IA

En los próximos diez años, millones de empleos serán destruidos como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial. Esta es la principal conclusión de un reciente informe de Funcas, donde además se detalla que "la adopción empresarial de inteligencia artificial (IA) en España está acelerándose de forma notable". Según el organismo, en el primer trimestre del año 2026 el 21,1% de las empresas de más de diez trabajadores ya utilizaba al menos una tecnología de IA, lo cual supone un incremento de 8,7 puntos porcentuales con respecto a 2023.

Al respecto, Funcas incide en que "esta aceleración es un indicador de que el proceso de difusión tecnológica ha alcanzado una masa crítica y que sus efectos sobre el empleo comenzarán a materializarse de forma perceptible en los próximos años". De hecho, el estudio destaca en este sentido que "la adopción está concentrada en sectores intensivos en información y con mayor proporción de ocupaciones de cuello blanco".

Así las cosas, a partir del análisis de los datos de la EPA, distintas estimaciones internacionales relacionadas con la exposición de las ocupaciones a la IA y la evidencia experimental sobre sus efectos en la productividad, Funcas estima "una destrucción bruta de empleo de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo en el horizonte de diez años (2025-2035)". Así, se explica que "esta destrucción se concentra en los grupos de empleados administrativos y técnicos de nivel medio y superior".

Funcas

No obstante, el estudio incorpora también otras proyecciones que plantean distintos escenarios posibles. De este modo, "en el escenario optimista, la destrucción estimada se reduce a aproximadamente 700.000 puestos y en el pesimista podría superar los 3,5 millones".

En este sentido, Funcas explica que "España, que se encuentra en una posición de exposición media-alta en adopción de IA respecto a la OCDE (27,4% frente al 26% de media), cuenta con un riesgo real de automatización significativamente inferior a la media (5,9% frente al 12%)". Al respecto, se detalla que "esta diferencia, atribuida a la estructura ocupacional española y al mayor peso de las tareas interpersonales y físicas, no debe interpretarse como inmunidad al desplazamiento laboral, sino como un factor que puede moderar su ritmo".

En cualquier caso, cabe destacar que, de acuerdo con Funcas, "la destrucción estimada no implica que todos esos puestos desaparezcan en bloque, sino que ese volumen de tareas -actualmente realizadas por trabajadores- podría ser ejecutado por sistemas de IA". Por ello, en el informe se explica que "la realidad será una combinación de reducción de plantillas en renovaciones de contratos, menor contratación de sustituciones y reorganización de funciones dentro de puestos que permanecen".

De hecho, el estudio explica que "junto al canal de sustitución, hay dos fuerzas positivas sobre el empleo: la complementariedad y la creación de nuevas ocupaciones". Ahora bien, Funcas subraya que "la cuestión de si la creación compensará la destrucción en términos netos está todavía abierta y depende de la velocidad de los procesos de formación y reasignación laboral".

Precisamente, el estudio también destaca que "los efectos de creación de nuevas ocupaciones también son significativos". De esta forma, se explica que entre los años 2023 y 2033, la IA podría suponer 1,61 millones de nuevas ocupaciones en nuestro país, si bien "su distribución es desigual y su acceso depende de niveles educativos más elevados". Por ello, se destaca que la creación de empleo se concentrará en perfiles técnicos y de gestión de sistemas de IA.