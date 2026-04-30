La ruina económica de Sánchez: Taiwán también adelanta a España en renta per cápita

Los españoles cada vez son más pobres. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda hacernos ver una realidad distinta, lo cierto es que nuestro país se está quedando estancado. Esta evolución se hace evidente sobre todo si comparamos la situación de nuestra economía con la del resto de países.

En este sentido, cabe destacar que, como hemos publicado en Libre Mercado, Polonia ya nos ha superado en PIB per cápita. Así, este año ya se ha producido el sorpasso: mientras que la renta per cápita española se sitúa en 58.347,76 euros, la polaca asciende a 58.558,87 euros. No obstante, Polonia no es el único país que nos supera en este aspecto. Ahora es Taiwán el país que nos adelanta.

España, estancada

La economía española se ha quedado estancada. Aunque los grandes agregados macroeconómicos parezcan avalar la gestión económica del Ejecutivo sanchista, la situación de las familias en nuestro país no deja de empeorar. Al respecto, los datos ofrecidos por el FMI muestran que este empobrecimiento es especialmente claro si nos comparamos con otros países.

El siguiente gráfico, que muestra la evolución del PIB per cápita de España y Taiwán desde 1980, incluyendo además las proyecciones del FMI para la próxima década, refleja cómo el país asiático ha logrado superar en términos de renta per cápita a España.

FMI

De este modo, según el FMI, en el año 2025 el PIB per cápita español se situó en los 38.900 euros de media. Por su parte, la renta de Taiwán alcanzó el año pasado los 39.500 euros. Una década antes, en el año 2015, existía una brecha de unos 4.000 euros entre ambos países: mientras que en 2015 la renta per cápita de España se situaba en los 26.000 euros, la renta de Taiwán era de 22.750 euros.

Así las cosas, las estadísticas del FMI demuestran que desde la década de los años 80 la renta española siguió una evolución significativamente más favorable a la taiwanesa. De este modo, fue en 2006 cuando se registró la mayor brecha entre ambas. Sin embargo, desde entonces el PIB per cápita de España ha quedado estancado, mientras que la renta de Taiwán ha seguido un incremento sostenido y continuo.

Con todo, de acuerdo con las proyecciones del FMI, esta tendencia se va a agudizar en los próximos años. Así, el organismo prevé que para el año 2030 la renta per cápita de Taiwán alcance los 53.250 euros. En cambio, en el caso español, el PIB per cápita será de 47.540 euros en el año 2030.