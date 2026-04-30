La regularización de más de medio millón de inmigrantes irregulares en España impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que podría superar los dos millones de regularizaciones teniendo en cuenta otros elementos como las reagrupaciones familiares, sigue dando de qué hablar tanto entre la opinión pública como en los medios de comunicación.

Un argumento a favor de esta regularización masiva, por parte de sus defensores, es que de esta forma habrá más extranjeros que puedan cotizar y pagar impuestos como el IRPF, algo que hasta ahora no podían hacer ya que no estaban en una situación de legalidad. Sin embargo, y aunque a priori pueda parecer lógico, ya que si hay más gente trabajando de forma legal lo normal es que más trabajadores paguen el IRPF, eso no quiere decir que los inmigrantes que se regularicen vayan a pasar de no pagar el IRPF a pagarlo.

En este sentido, si acudimos a los datos que nos ofrece la Agencia Tributaria en cuanto a recaudación de impuestos, y concretamente por IRPF, nos podemos encontrar con qué porcentaje sobre el total de declarantes de IRPF son extranjeros, así como su contribución al total de recaudación por IRPF del año 2023. En concreto, si vemos la siguiente tabla de la Agencia Tributaria podremos comprobar cuántos extranjeros salieron a pagar por el IRPF en 2023 (datos más recientes):

El dato clave es el que aparece en la partida "Cuota resultante de la autoliquidación", como nos ha explicado Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y economista. Aquí vemos que sólo 1,07 millones de declaraciones de contribuyentes extranjeros acaban generando una cuota positiva, lo que supone una aportación total de 6.177 millones de euros. Es decir, la contribución de los extranjeros a la recaudación del IRPF en 2023 fue de 6.177 millones de euros.

Ahora bien, para ver si esta aportación es mucha o es poca, hay que compararlo con el total de declaraciones en 2023 (sumando a españoles y extranjeros) y ver qué porcentaje sobre la recaudación total de IRPF provino de extranjeros. De esta forma, en la siguiente tabla tenemos los mismos datos donde se muestran todas las declaraciones (tanto de españoles como de extranjeros) y la recaudación por IRPF.

Tal y como se puede ver, en 2023 hubo un total de 16,65 millones de declaraciones con cuota resultante positiva, las cuales se reparten en 15,58 millones de españoles y 1,07 millones de extranjeros. En cuanto al aporte de los españoles al total de recaudación por IRPF, tenemos que fue de 111.496 millones de euros sobre un total de 117.673 millones de euros. Es decir, mientras los españoles aportaron el 94,75% de toda la recaudación por IRPF en 2023, los extranjeros aportaron el 5,25% del total.

Hay que tener en cuenta que, según datos del INE de octubre de 2023, la población extranjera representaba el 13,2% del total de habitantes en España. Es decir, mientras los extranjeros suponían el 13,2% de la población, su aportación al IRPF apenas alcanzó el 5,25% del total recaudado, menos de la mitad de lo que correspondería en proporción a su peso demográfico.

Sólo aportaron el 5,25% del total de IRPF en 2023

El hecho de que los extranjeros estén infrarrepresentados en el pago del IRPF (el impuesto que más recauda con diferencia, aportando el 44% de todos los ingresos impositivos) se debe principalmente a que cobran, de media, salarios más bajos. Por tanto, su contribución a las arcas públicas es necesariamente menor que la de quienes tienen salarios más altos. La principal contribución de los extranjeros, como nos explica Francisco de la Torre, se produce a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto por las aportaciones de los trabajadores como por las de los empresarios que los contratan.

Los datos mostrados a lo largo del artículo van en contra de la creencia generalizada en la sociedad de que la inmigración es necesaria para sostener el Estado del Bienestar, ya que lo que realmente dicen estos datos es que los extranjeros aportan proporcionalmente menos en IRPF que los nacionales.