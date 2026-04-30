Oleada de críticas a la teoría de Ana Iris Simón sobre la "avaricia" de los caseros

El problema de la vivienda en España afecta a una parte concreta de la población, fundamentalmente a los más jóvenes y a quienes viven de alquiler, siendo una cuestión que preocupa a un gran porcentaje de españoles. Por ello, todo el mundo acaba formándose una opinión al respecto, aunque cada uno enfoca las causas de este problema de manera distinta.

Hay quienes lo interpretan fundamentalmente como un problema de oferta y demanda, en el que la demanda ha crecido mucho más que la oferta debido a la inmigración y a la escasa construcción de viviendas, haciendo así que los precios se disparen (aunque hay más causas que afectan a este encarecimiento de los precios).

Por otro lado, hay quienes prefieren culpar (aunque sea parcialmente) a los caseros que ponen sus viviendas en alquiler. Esto último es lo que le ha ocurrido a la escritora y periodista de El País, Ana Iris Simón, quien en su cuenta de X ha publicado el siguiente comentario:

Hay un gran tabú en el asunto de los precios imposibles del alquiler: que el problema también son los pequeños propietarios. La avaricia de quien compró una piso por 10 millones de pesetas en el 90 y ahora lo alquila a 1200 euros/mes. Porque puede. — Ana Iris Simón (@anairissimon) April 30, 2026

"Hay un gran tabú en el asunto de los precios imposibles del alquiler: que el problema también son los pequeños propietarios. La avaricia de quien compró un piso por 10 millones de pesetas en el 90 y ahora lo alquila a 1200 euros/mes. Porque puede", escribía la columnista.

Esto es algo que suele suceder a menudo cuando un bien se vuelve escaso y los precios acaban subiendo en consecuencia, que siempre hay quienes culpan de estas subidas a aquellos que disponen de esos bienes (ya sea vivienda, petróleo, agua, mascarillas o cualquier otro bien), en lugar de ver que hay un desajuste entre la oferta y la demanda y que hay que producir más de ese bien para que sea más abundante y que baje de precio.

La "avaricia" como señal de que un bien es escaso

La culpa de que la vivienda esté más cara no es de los caseros, que pueden poner el precio que quieran sin que por ello sean unos "avariciosos". Los verdaderos culpables son aquellos que impiden construir la suficiente vivienda para satisfacer la creciente demanda de los últimos años.

Dicho post de Ana Iris Simón ha alcanzado ya más de 230.000 visualizaciones en lo que va del jueves, y la escritora ha recibido una oleada de respuestas en su contra, como las que vamos a ver a continuación:

El piso es suyo. El mercado dice que puede pedir 1.200€.

¿Por qué iba a pedir 600€?

Cuando compró el piso por 10MM en los 90 fue porque ese era su precio de mercado.

¿Cuál es el problema? — Jon Méndez (@JonMendezIz) April 30, 2026

Jon Méndez no podría haber dado una mejor explicación, ya que le responde que justamente el precio de 1.200 euros es el precio de mercado de la vivienda, de manera que cualquier propietario está en su derecho de pedir ese dinero por algo que le pertenece.

Este otro usuario, de nombre "Nanofonte", recurrió al sarcasmo para responder a la columnista de El País. Le argumentaba, de forma deliberada y demagógica (al igual que hace Ana Iris), que ella bien podría vender sus libros a un precio mucho más bajo del que los vende, pero que no lo hace.

Ana iris querida deja la demagogia por favor …o acaso puedo decir que la avaricia de Ana Iris que nos cobra los libros a 19,50 y uno de edición limitada a 189 € cuando el coste del material es menos de 1 €…. pic.twitter.com/ge2xCRSwzd — Nanofonte (@Nanoflores75) April 30, 2026

El total de respuestas al post de la escritora supera las 800, la mayoría de ellas son críticas a su argumentación contra los caseros de vivienda. Y es que la izquierda suele atacar constantemente a estos propietarios, cuando son precisamente sus políticas las que han provocado el disparo de los precios de la vivienda.