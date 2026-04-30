Otro milagro en Argentina: producen más petróleo en tres meses que en todo un año

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz (donde el tráfico marítimo se ha reducido enormemente desde el 28 de febrero), está haciendo que el precio del petróleo se mantenga disparado. Si en febrero el precio medio del barril de Brent fue de 70,89 dólares (60 euros), el precio actual ronda los 110 dólares, de manera que vemos cómo se ha incrementado el precio en más de un 50%.

Pues bien, en medio de esta situación de incertidumbre y de crisis energética global, donde prácticamente todos los países están siendo perjudicados, hay otros países, como Argentina, que pueden encontrar una oportunidad de mercado en estos momentos. Así es, el país dirigido por Javier Milei está viendo como su producción de barriles diarios de petróleo sigue creciendo año tras año, pasando de producir apenas medio millón de barriles diarios en 2021 a producir más de 850.000 barriles de petróleo diarios en lo que va de 2026.

La producción diaria de barriles: en máximos históricos

En concreto, esta es la evolución de Argentina desde 2021 en cuanto a producción diaria de barriles de petróleo, según el Ministerio de Economía de Argentina (aquí se pueden ver los datos):

En 2021 se produjeron 513.562 barriles de petróleo diarios.

En 2022 se produjeron 582.668 barriles de petróleo diarios.

En 2023 se produjeron 635.323 barriles de petróleo diarios.

En 2024 se produjeron 700.787 barriles de petróleo diarios.

En 2025 se produjeron 794.819 barriles de petróleo diarios.

En lo que va de 2026 (enero-marzo) se han producido 858.868 barriles de petróleo diarios.

Si bien es cierto que en todos los años vemos un crecimiento en cuanto a la producción de barriles diarios, entre 2024 y 2025 se observa como esta producción creció un 13,42% en solo un año, produciéndose casi 100.000 barriles más de un año para otro. Esto se debe en buena medida a algo que ya hemos contado en Libre Mercado, y es a la explotación que se está haciendo del yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta (es el segundo mundial de recurso no convencional de gas y el cuarto de recurso no convencional de petróleo).

En este artículo, contábamos como Argentina había alcanzado en julio de 2025 una producción de barriles de petróleo histórica, algo que no se veía desde el año 1999. Así pues, en julio de 2025 nos sorprendíamos de que Argentina produjera 811.200 barriles de petróleo por día. Pues bien, en marzo de 2026 el país latinoamericano produjo 868.218 barriles diarios, lo que nos hace ver que el crecimiento de producción de crudo sigue siendo constante.

También se produce más gas natural

Por otro lado, no sólo está aumentando la producción de crudo en Argentina, sino que también está creciendo la producción anual de gas natural. Esta es su evolución desde 2021:

En el año 2021 se produjeron un total de 45.306 millones de metros cúbicos de gas natural.

En 2022 se produjeron 48.489 millones de metros cúbicos de gas natural.

En 2023 se produjeron 48.125 millones de metros cúbicos de gas natural.

En 2024 se produjeron 50.737 millones de metros cúbicos de gas natural.

En 2025 se produjeron 51.594 millones de metros cúbicos de gas natural.

En 2026 (enero-marzo) se han producido 12.394 millones de metros cúbicos de gas natural. En comparación con los tres primeros meses de 2025, la producción de este año sólo está un 0,81% por debajo.

Hace apenas un mes, el consejero delegado de YPF (empresa petrolífera de la que el Estado argentino posee el 51%), Horacio Marín, afirmó en una conferencia sobre energía en Houston que la producción petrolera de Argentina podría alcanzar el millón de barriles por día a finales de diciembre de este mismo año. También señaló que las exportaciones de energía de Argentina podrían alcanzar los 50.000 millones de dólares anuales a partir de 2031.

Por poner en contexto estas cifras, en el año 2025 las exportaciones de petróleo estuvieron valoradas en 11.772 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 12,8% con respecto al año anterior, según datos del Indec. De esta manera, mientras otros países tienen dificultades para asegurar el suministro de petróleo, en Argentina este sector sigue creciendo y todavía no se sabe cuál será su techo.