La entrada en vigor del Real Decreto 355/2024 ha generado preocupación en las comunidades de propietarios de toda España, ya que la nueva normativa técnica de seguridad obligará a miles de edificios a realizar importantes derramas para actualizar sus ascensores. Esta legislación, que busca unificar los estándares de seguridad y reducir los riesgos de accidentes, no exige una sustitución total de los equipos, pero sí una adaptación técnica obligatoria que afectará especialmente a los aparatos con más de 20 años de antigüedad.

La aplicación de estas medidas será progresiva, activándose únicamente en el momento en que el ascensor deba pasar su inspección periódica obligatoria y se detecten incumplimientos respecto a las nuevas exigencias de la ITC AEM 1.

Entre las reformas más críticas que establece la ley se encuentra la nivelación de la cabina, que debe quedar siempre a ras de suelo para evitar tropiezos, y la instalación de barreras fotoeléctricas de protección contra el cierre de puertas para impedir golpes o atrapamientos. Asimismo, se vuelve indispensable contar con un sistema de comunicación bidireccional en la cabina que permita el contacto directo con los servicios de emergencia, así como un mecanismo de control de carga que bloquee el funcionamiento del elevador si se supera el peso permitido. En los casos de instalaciones más antiguas, las reformas pueden ser estructurales, obligando a sustituir las viejas guías de madera por acero y a renovar los sistemas de tracción.

El impacto económico para los vecinos será muy variable dependiendo del estado previo del ascensor. Mientras que ajustes menores como la comunicación bidireccional o los sensores de puertas pueden rondar los 1.000 euros, las intervenciones profundas en guías o maquinaria podrían disparar la factura entre los 15.000 y los 40.000 euros.

Esta situación reabre el eterno debate en las juntas de propietarios sobre el reparto de gastos, especialmente tras los cambios legales que facilitan que el voto de un solo vecino pueda forzar la instalación o reforma de un ascensor por motivos de accesibilidad, obligando a todos los propietarios, incluidos los de los bajos si así lo determina la cuota de participación o la ausencia de exención en los estatutos, a costear estas necesarias mejoras de seguridad.