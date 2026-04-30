Provacuno lanza una app para medir la huella de carbono del vacuno en España

La Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, Provacuno, ha puesto en marcha una nueva herramienta digital para calcular la huella de carbono del sector. La aplicación, denominada Huella Vacuno Sostenible, permite medir con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero —como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— a lo largo de toda la cadena de valor, desde las explotaciones ganaderas hasta la industria cárnica.

Disponible ya para los ganaderos a través de la web, la herramienta permite a cada explotación conocer su impacto ambiental introduciendo datos relativos a alimentación del ganado, uso de fertilizantes, consumo de energía o gestión del estiércol. Según ha informado Provacuno, en septiembre se incorporará un módulo específico para mataderos y salas de despiece, completando así el análisis integral del sector.

El desarrollo metodológico de esta aplicación ha contado con la colaboración del centro tecnológico NEIKER y se enmarca en el programa europeo Sustainable European Beef (SEUB), una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que busca mejorar la sostenibilidad del vacuno de carne en el continente.

Desde la organización destacan que la herramienta responde a una demanda creciente del sector por contar con sistemas fiables y sencillos para medir su huella ambiental, en un contexto marcado por el aumento de las exigencias regulatorias y del mercado en materia de sostenibilidad.

El sistema permite generar informes detallados y comparables que identifican las principales fuentes de emisiones —como la fermentación entérica, la alimentación o el consumo energético— y facilitan la toma de decisiones para reducirlas. Además, incorpora referencias sectoriales y datos históricos de cada explotación para evaluar la evolución del impacto ambiental.

Según Javier López, director de Provacuno, "solo a partir de un diagnóstico riguroso es posible definir medidas eficaces y avanzar hacia el objetivo de neutralidad climática en 2050", una meta fijada por la Unión Europea dentro de su estrategia de descarbonización.

Análisis de Ciclo de Vida

La aplicación se basa en el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), considerado el estándar internacional para evaluar el impacto ambiental de los sistemas productivos. Este método tiene en cuenta todas las fases del proceso, desde la producción de piensos hasta el transporte y la transformación industrial, evitando así mediciones parciales.

Asimismo, utiliza factores de emisión oficiales del Ministerio de Agricultura recogidos en el Sistema Español de Inventario, lo que refuerza la fiabilidad de los resultados y su alineación con los marcos regulatorios vigentes.

Con esta iniciativa, Provacuno busca dotar al sector de una herramienta gratuita y voluntaria que facilite la adaptación a las nuevas exigencias ambientales, al tiempo que refuerza su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.