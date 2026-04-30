Santander Open Academy impulsa a casi 3 millones de personas con formación gratuita en 2025

Uno de los cambios más acusados en los últimos años en el ámbito empresarial tiene que ver, sin ninguna duda, con el aprendizaje continuo y la capacitación digital. Hace tiempo que acabó aquello que sucedía en generaciones anteriores de desarrollar una única actividad profesional a lo largo de una extensa vida laboral y de poder hacerlo, además, con una formación que quedaba congelada en el tiempo. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años y ahora la formación continua, tanto dentro como fuera de la empresa, es una condición imprescindible para el desarrollo profesional, y, en ocasiones, personal, en un entorno que se transforma constantemente.

Son pocas las compañías como Banco Santander que destacan tanto a la hora de poner el acento en ese aprendizaje permanente. Su informe Habilidades del Futuro, destaca, por ejemplo y entre otras clarificadoras conclusiones, que 8 de cada 10 personas sienten la necesidad de seguir ampliando conocimientos en un entorno laboral en el que el desarrollo continuo de competencias es ya crucial.

La respuesta práctica que aporta Banco Santander a esta necesidad es Santander Open Academy, la plataforma global de aprendizaje y desarrollo profesional en abierto de la entidad financiera, que no para de crecer. Los resultados de 2025 no dejan lugar a la duda del acierto del banco, que está respondiendo a las demandas de estudiantes y trabajadores, con un extenso y variado abanico de formación de manera gratuita y en abierto, sin necesidad de ser cliente de la entidad financiera.

Y es que el número de personas que el año pasado cursó algún tipo de formación o recibió una beca o ayuda ascendió a 2,8 millones, lo que supone un incremento exponencial del 33% respecto a los 2,1 millones registrados en 2024.

Casi seis millones de peticiones recibidas

Ese significativo ascenso supuso que Banco Santander pudiera atender casi la mitad de las más de 5,9 millones de peticiones recibidas para solicitar plaza en los cerca de 900 programas, cursos, ayudas y becas que ofrece Santander Open Academy, lo que demuestra el elevadísimo interés que existe entre la población por la continuidad en su formación.

El análisis de los datos conseguidos en 2025 trasluce una importante transversalidad generacional a la hora de examinar a los usuarios de la plataforma. Así, el 41% de los beneficiarios son mayores de 31 años, seguidos por los jóvenes de entre 18 y 24 años, que representan el 36%. En ambos casos, la presencia de mujeres es mayoritaria.

Dos jóvenes mirando la pantalla de un ordenador portátil

La Inteligencia Artificial se dispara en las preferencias de formación continua

En cuanto a las materias más demandadas, todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial destaca sobre lo demás. El informe Habilidades del Futuro ya concluía que 6 de cada 10 personas consideran la IA como el mayor factor de disrupción en el mercado laboral y en 2025, Santander Open Academy ha corroborado esa relevancia capital. Así, cursos como ChatGPT Fundamentals, Domina la IA con Gemini de Google o Master AI with responsible prompting, fueron de los más demandados de la plataforma con más de 537.000 participantes.

De los datos de 2025, también se puede extraer el valor añadido profesional que supone la combinación de habilidades digitales y herramientas informáticas prácticas con la importancia de los idiomas. El exitoso programa internacional English Online, desarrollado en colaboración con British Council, fue uno de los más demandados superando el millón de solicitudes.

En la actualidad, Santander Open Academy tiene abiertos 64 cursos de acceso directo y 138 programas con plazas limitadas a las que puede optar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo con el único requisito de ser mayor de 18 años y sin necesidad alguna de ser cliente de Banco Santander.

Santander Open Academy es una muestra más del compromiso del banco con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento desde hace tres décadas como motores de desarrollo y progreso; una apuesta, pionera en su momento, que la convierte en absolutamente diferencial respecto al resto de entidades financieras.

Prueba de ello son los más de 2.500 millones de euros que el banco ha destinado para apoyar a 8,3 millones de personas y empresas en los últimos 30 años. Para ello, Banco Santander ha contado con la colaboración de más de un millar de universidades y entidades de prestigio internacional de 13 países.