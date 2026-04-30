Una marca española se corona por tercera vez como la 'Mejor Hamburguesa del Mundo'

La cadena española Hundred ha conseguido lo que ninguna hamburguesería había logrado antes, ocupar durante tres años consecutivos el primer puesto del ranking The World's Best Burgers, considerado el referente internacional de este producto gastronómico. La guía, que en esta edición ha evaluado 1.346 hamburguesas procedentes de 65 países, vuelve a colocar a la enseña de origen valenciano en la cima del sector.

El galardón no solo ratifica la calidad de una propuesta artesanal que nació en Valencia en 2020, sino que consolida un hito sin precedentes: Hundred sigue siendo la única hamburguesería no estadounidense en haber liderado este ranking en toda su historia.

Un podio con caras nuevas

En la edición de este año, el segundo puesto ha recaído en la brasileña Holy Burger, con sede en São Paulo, que asciende desde la tercera posición del año anterior. El podio lo cierra la estadounidense Au Cheval, con presencia en Chicago y Nueva York.

El jurado ha valorado en Hundred aspectos como la meticulosidad en la elaboración y la coherencia del producto a lo largo del tiempo. Entre los elementos más destacados figuran la intensidad del sabor cárnico y el equilibrio que logra con su pan demi-brioche, horneado cada mañana en sus propios obradores. La cadena elabora diariamente y de forma artesanal todos los componentes de sus hamburguesas, incluyendo la carne dry aged de vaca gallega, que se pica cada día para garantizar su frescura.

España, potencia hamburguesera global

España no se queda en un único representante en el top mundial. La valenciana Soul Coffee repite en el décimo puesto, mientras que la madrileña Briochef sube dos posiciones hasta el número 15, y BDP, también de Madrid, debuta directamente en el puesto 21 de las 25 mejores del planeta.

Hundred fue fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, quienes cuentan con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid. El proyecto arrancó años antes, cuando ambos socios recorrieron ciudades de todo el mundo con la hamburguesa como eje, acumulando conocimiento que luego volcaron en su propio modelo de negocio.

Para Ezequiel Maldjian, el tercer título tiene un valor especial: "Siempre se dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse, y creo que este tercer título es verdaderamente el más complejo y meritorio porque significa que hemos sabido mantener el nivel a pesar del crecimiento de la empresa y del paso del tiempo".

La marca factura más de 25 millones de euros anuales a través de sus ocho puntos de venta, lo que atrajo el año pasado la atención del fondo de capital privado Buenavista Equity Partners, que adquirió el 80% de la compañía. Un respaldo financiero que llega en un momento en que la marca afronta su consolidación como referente mundial sin perder la filosofía artesanal que la catapultó a la cima.