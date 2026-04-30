¿Vuelta al dinero en efectivo?: el número de cajeros crece en España

Uno de los muchos aspectos positivos que nos trae la innovación tecnológica es que tiende a descubrirnos cosas nuevas y/o a facilitarnos la vida. Un ejemplo de esto último es la aparición de los datáfonos y su progresiva extensión por cada vez más comercios españoles, donde se permite pagar a través de tarjetas de crédito, Bizum, Google Pay, etc. De este modo, ya no es necesario acudir a un cajero automático para sacar dinero en efectivo con el que pagar.

A partir de la crisis de 2008 comenzaron a desaparecer cada vez más cajeros en España, en parte motivado por el cierre de cajas de ahorro y sucursales, pero también por la extensión de los pagos electrónicos. Sin embargo, aunque parecía que los cajeros y el dinero en efectivo estaban condenados a desaparecer, en los últimos años están cambiando las tornas.

Crece el número de cajeros automáticos desde 2023

Según los datos más actualizados del Banco de España sobre el "parque de cajeros y terminales de puntos de venta" a cierre del año 2025, podemos observar cómo se ha producido un repunte en el número de cajeros en toda España en los últimos años, pasando de 43.263 cajeros en 2023 a los 43.310 en el cuarto trimestre del 2025. Esto supone un aumento de 47 cajeros, cortando así la tendencia negativa que se viene produciendo desde el año 2008.

En el siguiente gráfico, elaborado por el Banco de España, podemos ver la evolución tanto del número de cajeros automáticos como del número de TPVs (terminales de punto de venta) desde el año 2000 hasta 2025:

Como se puede ver en el gráfico, la tendencia negativa que amenazaba con la desaparición de los cajeros automáticos se frenó en 2023 y está repuntando, aunque de forma tímida. Todo lo contrario ocurre con el número de TPVs, que desde el año 2013 no ha dejado de crecer, pasando de 1,32 millones de terminales en España en aquel año a un total de 2,84 millones en 2025, lo que supone un incremento del 115,15% en este periodo.

Los datos de 2025 son muy reveladores por varios motivos. El primero es que resulta innegable que cada vez más personas prefieren realizar sus compras mediante pagos electrónicos (como los mencionados anteriormente), ya que para muchos consumidores es más cómodo pagar de esta forma.

Las posibles razones del aumento de cajeros

Por otro lado, este ligero aumento en el número de cajeros puede deberse a una mayor concienciación de los ciudadanos sobre la importancia del dinero en efectivo, aunque también influyen otros factores, como la expansión en España de neobancos como Revolut (que instaló 50 cajeros a mediados de 2025) o la instalación de cajeros en poblaciones rurales que están llevando a cabo bancos tradicionales como CaixaBank con la llamada "inclusión financiera".

Estas últimas razones podrían ser las que más sentido tuviesen, ya que el número de operaciones de retirada de efectivo no ha hecho más que caer en España desde el año 2019, coincidiendo con el aumento espectacular en el uso de TPVs. Esto es algo que ya contamos en Libre Mercado hace un mes.

Ya sea por estos motivos o por cualquier otro, como el envejecimiento de la población y el menor uso que la gente mayor hace de los pagos electrónicos (lo que la lleva a recurrir más a los cajeros automáticos en busca de dinero en efectivo), la cuestión es que se ha frenado la tendencia negativa de desaparición de los cajeros automáticos de los últimos años.