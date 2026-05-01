Yolanda Díaz: la ministra de Trabajo contra el trabajo

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo se han desplazado hasta Málaga para protagonizar la manifestación central del Día de los Trabajadores. Pero además han podido contar con la presencia de un miembro del Gobierno: Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo quien se muestra orgullosa de haber sido la primera ministra en España que ha salido a las calles de nuestro país –siendo ministra– en un día como hoy. Es lo que dijo este jueves en una entrevista en RNE donde, ante la pregunta de la contradicción que supone que la titular de Trabajo esté presente en un acto en el que se reivindicarán mejoras laborales, ella no lo ve mal. Al revés, quiso que se valorara positivamente que, a pesar de su poder, mantenga contacto con la calle. "Tengo la enorme suerte que, desde que nací hasta el día de hoy, todos los primeros de mayo de mi vida he acompañado a mis padres -y mi hija me ha acompañado a mí-" a las manifestaciones del Día de los Trabajadores, presumió.

Sin embargo, y más allá del primero de mayo, la gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio ha dejado más sombras que luces. Solo hay que verlo en la tasa de paro que ha alcanzado el 10,8% en el primer trimestre del año según la Encuesta de Población Activa (EPA), la alta rotación laboral que hace que, aunque se hable de que en marzo se han firmado un millón y medio de contratos indefinidos, eso no quiere decir que haya habido tantos nuevos trabajadores. Y es que, como contamos mes a mes en Libre Mercado tras conocer los datos de empleo y Seguridad Social, la mayoría de esos contratos son indefinidos pero de corta duración. Los llamados "contratos cerilla".

Otro de los problemas a los que se enfrenta el mercado de trabajo español y que no ha sabido arreglar la titular de Trabajo es el problema de las vacantes. ¿Cómo es posible que haya en España 155.000 puestos de trabajo que nadie los cubre si hay casi tres millones de parados? Según la CEOE, que siempre habla de esta problemática, el escollo principal está en la brecha que hay entre lo que las empresas demandan y los conocimientos y la predisposición de los trabajadores. Por no hablar del absentismo que, según la última EPA del Instituto Nacional de Estadística, ha aumentado en el primer trimestre un 8,8% respecto al de 2025. Hablamos de que más de un millón de personas no han acudido a su puesto de trabajo en los tres primeros meses del año por baja temporal, enfermedad o accidente, cuando en 2019 solamente era 532.000.

Con todo, Yolanda Díaz presume de haber subido el salario mínimo interprofesional desde los 900 euros hasta los 1.221 -aunque ahora quiere que sea mayor-, de haber aprobado la reforma laboral, la ley Rider o haber promovido sin éxito la reducción de la jornada laboral. Por no hablar de la cantidad de veces que se ha quejado de lo peligroso que es ir a trabajar.