Banco Sabadell cierra el traspaso de TSB al Santander por 3.300 millones

El Banco Sabadell ha comunicado este viernes la culminación formal del traspaso de su filial británica, TSB, al Banco Santander. La transacción se ha cerrado por un importe en efectivo de 2.863 millones de libras esterlinas, lo que equivale a unos 3.300 millones de euros al tipo de cambio actual. Tras recibir el visto bueno por parte de los organismos supervisores, la entidad pone fin a su etapa en el mercado minorista del paíis anglosajón.

Según el documento remitido a la CNMV, el acuerdo definitivo permite a la entidad vendedora anotarse unas plusvalías de 300 millones de euros. Esta inyección de capital tendrá un impacto directo y positivo en los inversores del banco. En concreto, la cúpula directiva ha confirmado que destinará prácticamente la totalidad del capital generado a remunerar a sus dueños.

De este modo, la corporación bancaria repartirá un dividendo extraordinario bruto en efectivo de 0,50 euros por acción. Este desembolso, que supondrá una salida de caja de 2.500 millones de euros, se hará efectivo el próximo 29 de mayo. Con esta estrategia, sumada a los programas regulares de recompra y amortización de títulos, la retribución total al accionista ascenderá a unos 6.450 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2025 y 2027.

El origen de esta operación se remonta al 1 de julio del año pasado. En aquel momento, la compraventa se anunció en medio del intento de absorción por parte de BBVA, una OPA hostil que finalmente no salió adelante. El precio base de la transferencia se fijó entonces en 2.650 millones de libras, cifra que representaba un múltiplo de 1,5 veces su valor en libros. A esta cantidad inicial se ha sumado el valor neto contable tangible generado por la filial hasta la fecha de cierre, aportando otros 213 millones de libras adicionales.

La adquisición de TSB por parte del grupo español se produjo en el año 2015 por un valor de 1.700 millones de libras. Durante esta última década, la filial especializada en el negocio hipotecario ha experimentado un crecimiento notable. Su cartera de crédito ha pasado de 26.400 millones a más de 36.300 millones de libras al cierre del ejercicio 2025. Asimismo, la ratio de eficiencia ha mejorado significativamente, reduciéndose del 80% al 66%, mientras que la rentabilidad se ha disparado al 12,6%. Todo ello ha permitido a la matriz percibir más de 600 millones de euros en concepto de dividendos a lo largo de estos años.

El acuerdo suscrito entre las dos grandes firmas nacionales incluye también el traspaso de diversos instrumentos de capital y valores no vencidos a Santander UK. Estos activos, emitidos por la filial y suscritos originalmente por el grupo vendedor, alcanzan un valor de 1.217 millones de libras.

Finalmente, como parte de las condiciones del pacto, el Sabadell asume una estricta cláusula de no competencia en el mercado británico durante un plazo de 24 meses. No obstante, la corporación mantendrá activa su sucursal de apoyo a la internacionalización de empresas en el Reino Unido y podrá continuar operando a través de su división de banca corporativa.