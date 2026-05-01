El precio de los carburantes vuelve a tensionarse en el arranque del puente de mayo, en un contexto marcado por el aumento de los desplazamientos por carretera y la inestabilidad en los mercados internacionales del petróleo. Tras varias jornadas de relativa moderación, gasolina y diésel retoman la senda alcista coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor movilidad del año.

Según los últimos datos disponibles, el precio de la gasolina sin plomo 95 se sitúa ya en una horquilla que oscila entre los 1,54 y los 1,62 euros por litro en las principales provincias españolas. Barcelona encabeza los precios más elevados con 1,619 euros por litro, seguida de Toledo (1,606 euros) y Vizcaya (1,604 euros). En el lado contrario, Sevilla presenta uno de los precios más contenidos, con 1,541 euros por litro, mientras que Valencia y Murcia se mantienen también por debajo de la media nacional.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, los precios son sensiblemente superiores y alcanzan niveles cercanos a los 1,75 euros por litro en varias provincias. Toledo destaca con el precio más alto (1,767 euros), mientras que Madrid, Barcelona y Guadalajara se sitúan también en niveles elevados, todos por encima de los 1,73 euros.

Por su parte, el gasóleo A, el combustible más utilizado por los conductores, supera ampliamente la barrera de los 1,75 euros por litro en prácticamente todo el país. Sevilla registra uno de los precios más altos con 1,787 euros, mientras que Vizcaya y Guadalajara se acercan peligrosamente a los 1,80 euros por litro. En cuanto al gasóleo A+, los precios escalan aún más, alcanzando máximos de hasta 1,873 euros en Sevilla y situándose por encima de los 1,85 euros en varias provincias.

Este repunte coincide con un nuevo episodio de tensión internacional derivado del bloqueo del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial. La incertidumbre sobre el suministro ha impulsado nuevamente el precio del barril de Brent, que se mantiene en torno a los 110 dólares, revirtiendo la tendencia a la baja registrada días atrás.

Precios al alza de nuevo

A pesar de que en las semanas previas se había producido cierto alivio en los precios —con descensos tanto en gasolina como en diésel gracias, entre otros factores, a la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno—, la cercanía del puente y el aumento de la demanda han vuelto a presionar al alza los precios en los surtidores.

Llenar un depósito medio de 55 litros supone actualmente un desembolso que ronda los 85 euros en el caso de la gasolina y que se acerca a los 97 euros para los vehículos diésel, lo que representa un esfuerzo considerable para los conductores en un momento de alta movilidad.

Pese a todo, los precios en España continúan por debajo de la media europea, donde tanto la gasolina como el gasóleo superan con holgura los 1,80 euros por litro. Sin embargo, la evolución del conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el suministro global seguirán marcando la tendencia de los carburantes en las próximas semanas, sin descartar nuevos repuntes en plena temporada de desplazamientos.