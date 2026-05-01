España es un infierno fiscal y estos son los datos que lo demuestran

Durante las dos últimas semanas, hemos asistido a un surrealista debate fiscal en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todo empezó con una reveladora escena en laSexta Xplica: Jon Echevarría, representante de NNGG, afirmó, usando datos del ingeniero Jon González, que un trabajador que gana 18.000€ anuales paga hoy el triple de impuestos que en 2019. El equipo de opinión sincronizada salió en tromba a intentar ridiculizar esos datos, y lo cierto es que tenían razón en afirmar que eran erróneos. No era el triple, sino el cuádruple.

Más allá de este caso concreto, lo cierto es que los impuestos se han incrementado para todos los trabajadores desde que gobierna Pedro Sánchez. Según datos de la AEAT, entre 2019 y 2025 el tipo medio efectivo del IRPF ha pasado de un 12,8% a un 15,1%, lo que supone 2,8 puntos más y un incremento acumulado de un 18% en solo seis años. No hablamos de una impresión subjetiva ni de una exageración de tertulia, sino que objetivamente hoy Hacienda se queda con un porcentaje sensiblemente mayor de todo lo que generan los españoles.

La explicación tiene nombre técnico: la progresividad en frío. Cuando los salarios suben por la inflación, pero no se actualizan en la misma medida los tramos, mínimos y deducciones del IRPF, el contribuyente acaba pagando más aunque sea más pobre en términos reales. Es una subida fiscal encubierta, silenciosa y muy eficaz: no necesita de grandes anuncios, pues basta con que la inflación les haga el trabajo sucio.

Y el IRPF es solo una parte del problema. Según la Agencia Tributaria, en 2025 el tipo medio efectivo de los grandes impuestos superó por primera vez el 16,2%, mientras que la recaudación tributaria batió récord con 325.356 millones, un 10,4% más que en el ejercicio anterior. Es decir, el Estado recauda más, recauda mejor y lo hace sobre una economía en la que el ciudadano medio no percibe una mejora equivalente.

El salto también se observa en las cotizaciones sociales. El mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional supone en 2026 un 0,9% adicional sobre la base de cotización: un 0,75% a cargo de la empresa y un 0,15% del trabajador. Dicho de otra forma, se encarece el empleo, se reduce el margen empresarial y se disminuye la renta disponible del trabajador, y todo ello bajo el discurso falaz de que se están asegurando las pensiones.

Por otra parte, la comparación internacional les termina de desmontar el relato, pues España ha dejado de ser un país de baja presión fiscal. En 2024, la recaudación alcanzó el 36,7% del PIB, 2,6 puntos más que la media de la OCDE. Pero lo verdaderamente relevante es la evolución: desde el año 2000, España ha incrementado su presión fiscal en 3,6 puntos del PIB, mientras que la OCDE lo ha hecho a un ritmo tres veces inferior.

Y si miramos al trabajo, el diagnóstico es aún peor. La cuña fiscal —la suma del IRPF y cotizaciones sobre el salario— alcanza en España el 40,6% frente al 34,9% de media de la OCDE, casi seis puntos más. No obstante, una vez más lo más importante no es solo el nivel, sino la evolución: mientras España ha pasado del 38,6% del año 2000 al 40,6% en el 2024, la OCDE ha reducido su cuña fiscal del 36,2% al 34,9%. A la misma vez que el resto del mundo desarrollado gravaba menos al trabajo, en España se subían los impuestos.

El infierno fiscal español funciona como la vieja metáfora de la rana en la olla. No se sube la temperatura de golpe, porque entonces saltaría, sino que se calienta poco a poco con la inflación, la no deflactación del IRPF, la subida de las cotizaciones, los nuevos recargos que parecen técnicos e inofensivos… hasta que el contribuyente descubre que cada vez trabaja más para quedarse con menos. España no ha llegado a ser un infierno fiscal de golpe: antes de que pudiéramos saltar, nos han ido cociendo a fuego lento.