España es de los países donde más cae la vivienda en propiedad de toda la Unión Europea

Cuando hablamos de la problemática de la vivienda en España, solemos fijarnos, como es lógico, en cómo suben los precios de los alquileres, en lo difícil que resulta el acceso a una vivienda en propiedad y en criticar las medidas que este Gobierno ha llevado a cabo, las cuales han convertido el mercado de la vivienda en un sector muy intervenido y en el que la seguridad jurídica brilla por su ausencia.

Por otro lado, cuando analizamos cómo ha variado el porcentaje de hogares en España que viven en una vivienda en propiedad (una cifra que no ha dejado de descender desde hace años y que ahora se encuentra en el peor momento del siglo XXI y de parte del siglo XX), no solemos compararla con la del resto de la Unión Europea. Si realizamos este ejercicio y observamos cómo ha evolucionado la vivienda en propiedad en la Unión Europea entre 2007 y 2025, comprobaremos que la situación de España es incluso peor de lo que podría parecer sin necesidad de compararnos con nadie.

España: entre los países donde más cae la propiedad

De esta forma, si acudimos a los datos que proporciona la oficina de estadística de la Comisión Europea, Eurostat, y observamos cómo ha evolucionado la vivienda en propiedad entre 2007 y 2025, obtendremos como resultado el gráfico que veremos a continuación.

Como se puede ver en el gráfico, así ha evolucionado el porcentaje de hogares en la Unión Europea que viven en una vivienda en propiedad entre 2007 y 2025. En el caso de España, en 2007 el 80,6% de los hogares residía en una vivienda en propiedad, mientras que en 2025 ese porcentaje cayó al 73,6%, lo que supone una caída de 7 puntos porcentuales. De esta forma, España se sitúa entre los siete países donde más ha descendido la vivienda en propiedad, de un total de 27 países que conforman la Unión Europea.

Aquí hay que hacer una mención especial a los países del este de Europa, ya que cuatro de los cinco países de la Unión Europea con mayor porcentaje de propiedad pertenecen a esta zona geográfica, como son Eslovaquia (93,8%), Rumanía (93,2%), Hungría (89,8%) y Polonia (87,2%), según Eurostat.

El país peor parado de las cinco grandes economías

Vemos también que en ocho países ha aumentado el porcentaje de vivienda en propiedad durante este periodo. Entre ellos destacan Chequia (+0,6%), Francia (+0,9%), Hungría (+1,3%), Países Bajos (+2,2%), Croacia (+3,2%), Italia (+3,9%), Eslovaquia (+4,7%) y, especialmente, Polonia (+24,7%), donde se ha producido un auténtico milagro de la vivienda en propiedad.

España es el país peor parado de las cinco grandes economías de la Unión Europea. Mientras que en Francia, Italia y Países Bajos la vivienda en propiedad ha aumentado, en Alemania ha caído del 53,3% en 2005 al 47,2% en 2025, lo que supone una bajada de 6,1 puntos porcentuales.

Por ello, cuando se argumenta que el problema de la vivienda no afecta solo a España, sino a toda Europa (una idea que suelen utilizar quienes quieren minimizar la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez), conviene recordar que la situación en España es peor o bastante peor que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Mientras en otros países el porcentaje de vivienda en propiedad crece, España se encuentra entre aquellos donde más ha descendido. De esta forma, España va dejando de ser un país de propietarios para ser un país de inquilinos.