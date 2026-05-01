La Audiencia Nacional frena el intento sindical de cargar más horas a la empresa

Los sindicatos han recibido un duro golpe por parte de la justicia, que ha descartado equiparar a los delegados sindicales con los miembros de los comités de empresa en el cómputo del tiempo dedicado a reuniones, al concluir que no puede considerarse como tiempo de trabajo a cargo de la empresa. Así se establece en una sentencia reciente de la Audiencia Nacional, donde el organismo ha tenido que aclarar si los delegados sindicales tienen derecho a asistir a las reuniones que celebran los comités de centro de trabajo cada dos meses y a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud computando este tiempo a cargo de la empresa en lugar de al crédito horario sindical. De este modo, rechaza que los delegados sindicales puedan utilizar estas horas a cargo de la empresa, teniendo que utilizar las horas disponibles en su crédito horario.

Golpe para los sindicatos

En una sentencia fechada el 6 de abril, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestima la demanda presentada por el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) contra Renfe. Concretamente, tal y como se detalla en el documento, el conflicto giraba en torno a si los delegados sindicales podían asistir a determinadas reuniones sin que ese tiempo se descontara de su crédito horario destinado a sus labores sindicales. De este modo, se planteaba si podían acudir a las reuniones bimestrales de los comités de centro de trabajo y a los comités de Seguridad y Salud sin imputar ese tiempo a su bolsa de horas sindicales, sino directamente a la empresa.

Al respecto, la Audiencia Nacional recuerda que el convenio colectivo dejó de ser aplicable a esta cuestión desde 2012 y que tampoco los acuerdos posteriores regulan este aspecto. De hecho, ante esa ausencia normativa, la Audiencia hace referencia a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establece que la asistencia de los delegados sindicales a este tipo de reuniones debe computarse con cargo a su propio crédito horario.

Así las cosas, la sentencia también aborda si esta diferencia de trato vulnera el principio de igualdad. Al respecto, la Audiencia Nacional subraya que "en aplicación del criterio literal de interpretación (...) está configurando un principio de igualdad respecto a la legalidad establecida, no reconoce un principio de igualdad a secas, sino una igualdad en relación con las garantías establecidas legalmente". Precisamente, la sentencia recuerda que el artículo 10.3 de la LOLS establece que "los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa".

De hecho, la sentencia también destaca que "la garantía de computar o no el tiempo de asistencia a los citados órganos no está recogida en norma legal alguna, con lo que difícilmente puede haberse infringido el artículo 10.3 de la LOLS, dado que la garantía cuestionada en la presente controversia, que se pretende se reconozca a los delegados sindicales LOLS, viene establecida en una decisión empresarial de efectos colectivos". Del mismo modo, la Audiencia Nacional sostiene que no hay desigualdad porque se trata de figuras distintas, puesto que los miembros del comité de empresa forman parte de estos órganos con voz y voto, mientras que los delegados sindicales asisten sin esas funciones.

Al respecto, el documento recoge que "tampoco se advierte desde la perspectiva constitucional una posible lesión del derecho de igualdad ex artículo 14 de la Constitución Española", dado que "no estamos ante un término de comparación válido -(...)- que permita apreciar la desigualdad de trato de los delegados sindicales LOLS, por cuanto, por un lado, se trata de figuras representativas con distinta fundamentación constitucional, diferente naturaleza y con finalidades representativas claramente diferenciadas". Además, la Audiencia Nacional incide en que, además, "dichos representantes legales son miembros de esos órganos con voz y voto, cualidad de la que carecen los delegados sindicales LOLS a los que se reconoce el derecho a asistir sin voz, ni voto".