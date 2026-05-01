La cumbre liberal entre el padre del "milagro chileno" de las pensiones y el magnate de Silicon Valley

El político e intelectual chileno José Piñera, ampliamente considerado el arquitecto del sistema de capitalización individual de pensiones que implantó en su país e impulsó con éxito en casi medio centenar de jurisdicciones, ha mantenido un encuentro con el inversor tecnológico Peter Thiel, una de las figuras más influyentes del capitalismo digital global.

La cita, de carácter discreto, conecta a dos referentes del pensamiento liberal en planos distintos, pero cada vez más convergentes: el de las reformas económicas clásicas y el de la revolución tecnológica. De la misma forma que Elon Musk, responsable de Tesla, SpaceX o X –antes Twitter–, ha mantenido una intensa agenda de contactos con figuras relevantes de la derecha política internacional, Thiel se conecta ahora con una de las personalidades liberales más importantes que ha dado el mundo hispano.

Libertad frente al Estado

Como es sabido, Piñera fue una figura clave en la transformación económica de Chile en los años 80. Como impulsor del sistema de capitalización individual, defendió un modelo centrado en el ahorro, la propiedad y la responsabilidad personal. Ese enfoque, resumido en su idea de avanzar hacia una sociedad de "trabajadores-capitalistas", ha sido una de las aportaciones más influyentes del liberalismo aplicado en el ámbito de las pensiones. Asimismo, Piñera jugó un papel central para el impulso de reformas en los ámbitos de la minería o el trabajo, sentando las bases del llamado "milagro chileno".

Por su parte, Thiel representa la vanguardia del capitalismo tecnológico. Cofundador de PayPal y primer gran inversor externo de Facebook, estuvo también involucrado en el lanzamiento de LinkedIn, donde coincidió con Musk, y ha participado en la creación de algunas de las compañías más relevantes del ecosistema digital. A través de Palantir, ha impulsado el uso de datos e inteligencia artificial en ámbitos estratégicos como la defensa, la seguridad y la gestión pública.

En el plano intelectual, se ha caracterizado por una visión crítica con el consenso dominante, defendiendo que la innovación, la competencia y la libertad empresarial son claves para el progreso, frente a modelos crecientemente intervenidos. Su pensamiento fue condensado a la perfección en su libro De cero a uno, donde reivindica el papel del emprendimiento disruptivo.

En los últimos años, Thiel ha ido más allá del mundo empresarial para convertirse en una referencia en el debate político e ideológico, especialmente en Estados Unidos, donde ha apoyado a distintos candidatos y corrientes que cuestionan el crecimiento del Estado y reivindican un nuevo enfoque para el capitalismo en la era tecnológica.

Hablaron del "milagro chileno"

Según ha revelado el propio Piñera, la conversación giró en torno al "milagro chileno" y a las grandes tendencias globales. "Acabo de reunirme con Peter Thiel en Santiago. Disfruté mucho la conversación sobre el milagro chileno y las tendencias mundiales", explicó el economista chileno en X, subrayando el tono intelectual del encuentro. Como gesto simbólico, Piñera entregó a Thiel un sello de colección con la siguiente cita de Thomas Jefferson: "He jurado hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre". El chileno le entregó este obsequio por estar ambos en línea con una defensa compartida de la libertad individual frente a cualquier forma de control.

El mensaje central de la conversación giró en torno a los elementos centrales de la "revolución chilena" y a la propuesta de extender el modelo de capitalización que tantos réditos ha dado al país austral a otros países donde este tipo de reformas no se han plasmado aún. El propio Thiel ha grabado un episodio especial de podcast en el que desarrolla la idea de que el acceso al capital es la base de una sociedad más libre y próspera, siguiendo así el planteamiento de Piñera.

El simbolismo del encuentro es evidente. Piñera encarna la generación que impulsó reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía y fomentar la propiedad individual. Thiel, en cambio, forma parte de una nueva élite que ve en la tecnología el principal motor de cambio económico y geopolítico. Ambos coinciden, sin embargo, en una preocupación común: el avance de modelos que limitan la libertad económica y concentran poder en manos del Estado o de grandes estructuras burocráticas. Y todo ocurre ahora que el país del Cono Sur entra en una nueva etapa política, con la presidencia de un José Antonio Kast a quien Piñera ya apoyó hace casi una década, al entender que era el mejor candidato para solucionar los problemas de Chile.

Más allá de los detalles concretos, la reunión apunta a una tendencia de fondo. El liberalismo del siglo XXI ya no se define solo en términos de impuestos o regulación, sino también en torno a la reforma de las pensiones y el impulso de la tecnología y la innovación. En ese contexto, el diálogo entre figuras como Piñera y Thiel refleja un intento de articular una respuesta intelectual que combine los principios clásicos de libertad económica con los desafíos de la nueva economía digital.