Pagos con tarjeta sin internet: la ingeniosa solución de Suecia para hacer frente a un gran apagón

Acabamos de cumplir el primer año del apagón histórico que sumió a toda la Península Ibérica y parte del sur de Francia en un cero energético absoluto. Doce meses después, ni los principales organismos responsables de velar por la seguridad de la red eléctrica, ni tampoco el Gobierno, han asumido ninguna responsabilidad. De hecho, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha señalado de nuevo en una entrevista a las empresas privadas por lo sucedido. Según Corredor, "el dinero de la operación reforzada se lo embolsan las generadoras que no cumplieron su obligación el día del apagón".

En cualquier caso, si un apagón de estas características supone un riesgo para cualquier sociedad se debe, en buena medida, a que gran parte de nuestra actividad depende del suministro eléctrico. En este sentido, uno de los principales frentes que encontramos en el ámbito económico es el bancario. Precisamente, el Banco de España explica en un informe reciente que "en el mismo momento del apagón se produjo una caída drástica de las retiradas de efectivo de los cajeros".

Banco de España

De este modo, el organismo subraya que "los cajeros que disponían de baterías propias y conectividad se quedaron sin billetes y el resto inoperativos, aunque con fondos en su interior". Al respecto, el Banco de España explica también que "al día siguiente, una vez recuperado el suministro eléctrico y la conectividad, se observó un significativo incremento de las retiradas de efectivo de los cajeros".

Así las cosas, algunos países ya han comenzado a perfilar posibles soluciones con el fin de evitar que, si se produce un apagón de estas características, sus ciudadanos puedan tener acceso al dinero en efectivo. Es más, países como Suecia aconsejan a los ciudadanos guardar ciertas cantidades de dinero en metálico para tenerlos de reserva.

Pagos sin conexión

En este sentido, el Riksbank ha anunciado un acuerdo con los representantes del mercado de pagos para facilitar el pago con tarjeta sin conexión a internet de bienes esenciales en comercios físicos. Al respecto, la entidad subraya que "este acuerdo representa un paso importante para fortalecer la preparación de Suecia en materia de pagos y aumentar su resiliencia ante posibles interrupciones en el sistema de pagos digitales".

Así, el Riksbank detalla que "el objetivo es que estas medidas entren en vigor a más tardar el 1 de julio de 2026" y recuerda que "para realizar pagos con tarjeta sin conexión a internet, es necesario utilizar la tarjeta física y el PIN". De este modo, el organismo incide en que "un pago con tarjeta generalmente involucra a cuatro actores: el titular de la tarjeta (cliente), el destinatario del pago (comercio), la entidad adquirente y la entidad emisora de la tarjeta".

Riksbank

Este sistema podría ser la solución para garantizar el acceso a dinero en efectivo durante grandes apagones que supongan una interrupción total del suministro eléctrico. "Si se produce una interrupción, por ejemplo, una caída de internet, los operadores no pueden realizar sus comprobaciones habituales", explica el banco, recordando que "en ese caso, el pago debe efectuarse fuera de línea".

Pero ¿cómo funciona este sistema? De acuerdo con el Riksbank, "en modo offline, el cliente debe insertar el chip de la tarjeta en el terminal e introducir el PIN", detallando que "si la tarjeta dispone de función offline, el chip puede autorizar la compra por sí mismo sin contactar con el adquirente o emisor de la tarjeta, hasta un cierto importe". De este modo, "una vez que el pago ha sido autorizado y ejecutado sin conexión, se guarda en el terminal". Finalmente, "una vez restablecida la conexión, las transacciones fuera de línea se envían al adquirente", por lo que "el adquirente abona el importe al comercio, el emisor de la tarjeta deduce el dinero de la cuenta del cliente y paga al adquirente".

Ahora bien, lo cierto es que esta iniciativa se enmarca en un contexto en el que el conjunto de los países nórdicos ha emprendido una campaña para implementar un sistema de pago con tarjeta sin conexión a internet. De acuerdo con las informaciones de Reuters, desde el mes de mayo del año pasado se sabe, gracias a las declaraciones de uno de los miembros del consejo de administración del Banco de Finlandia, que Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Estonia trabajan para desarrollar este sistema.

La importancia del efectivo

De este modo, frente al empeño de algunas instituciones como el BCE de impulsar el desarrollo y la implementación de versiones digitales de sus divisas, se demuestra que el dinero en efectivo resulta de gran importancia para los ciudadanos, puesto que les permite llevar a cabo transacciones incluso en ausencia de suministro eléctrico. El propio Banco Central Europeo subraya en un informe que "la demanda de billetes en euros ha mostrado un sólido crecimiento a pesar de la continua digitalización de los pagos".

De esta forma, el BCE examinaba cómo ha evolucionado el uso del efectivo en distintos episodios de crisis, entre ellos la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, el denominado "apagón ibérico" de abril de 2025 y la crisis de deuda soberana en Grecia. Así, el organismo comunitario destacaba que "estos diversos episodios de crisis ilustran que la utilidad del efectivo se intensifica notablemente cuando la estabilidad se ve amenazada, independientemente de la naturaleza específica o el alcance geográfico del shock subyacente, o del grado de digitalización".

En este sentido, desde el Banco de España subrayan que asegura la libertad y la autonomía. "Los billetes y las monedas son el único medio de pago que podemos utilizar sin necesidad de un equipo, electricidad o internet", explica al respecto, recordando además, que asegura la privacidad en la medida en que "las operaciones en efectivo respetan el derecho fundamental a la protección de datos y de la identidad y privacidad en asuntos financieros".