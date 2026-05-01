Un yacimiento de Jaén puede convertirse en la mayor fuente de tierras raras de Europa

La compañía australiana Osmond Resources ha informado de que el Proyecto Orión, su depósito de monacita situado en Sierra Morena, en Jaén, ha superado los ensayos metalúrgicos iniciales realizados en los laboratorios de SGS Lakefield, lo que confirma la viabilidad de procesar el mineral mediante técnicas convencionales y obtener niveles de recuperación y pureza comparables a los de otros productores internacionales de roca dura, según ha informado el diario 'Hora Jaén'.

Entre los resultados más destacados se encuentra la obtención de un concentrado de monacita con un 19,4% de Óxidos de Tierras Raras Totales (TREO), lo que supone multiplicar por veinte la ley del mineral original. Asimismo, la compañía subraya el peso de los Óxidos de Tierras Raras Magnéticas (MREO), ya que alrededor del 25% del concentrado corresponde a neodimio y praseodimio, elementos clave para la fabricación de imanes permanentes empleados en vehículos eléctricos y aerogeneradores.

El yacimiento se encuentra en el entorno de Despeñaperros y la comarca de El Condado, en el noreste de la histórica cuenca minera de Linares-La Carolina, y está formado por capas de cuarcita con presencia de rutilo, ilmenita y circón. En este último caso, las pruebas han reflejado una liberación cercana al 98% y una pureza del 50,2% en el concentrado, con previsión de superar el 66% en fases posteriores. Los resultados relativos al titanio, procedente del rutilo y la ilmenita, se esperan a lo largo del segundo trimestre.

Más allá del ámbito geológico, la compañía destaca la relevancia estratégica del proyecto en el contexto actual. Las tierras raras —un conjunto de 17 elementos esenciales para sectores como la digitalización, la transición energética, la defensa o la industria aeroespacial— están en gran medida concentradas en China, que controla cerca del 60% de las reservas globales. En este sentido, el proyecto en Jaén se enmarca en los esfuerzos de la Unión Europea por diversificar el suministro.

⚗️El yacimiento de #Jaén puede convertirse en la mayor fuente de tierras raras de Europa La minera australiana Osmond Resources ha confirmado que supera todos los estándares de calidad internacional 🇪🇺🔋 https://t.co/ETkEx3xC6S pic.twitter.com/knciOxohZJ — Hora Jaén (@HoraJaen) April 30, 2026

En esta línea, Osmond Resources ha alcanzado un acuerdo con la ingeniería española Técnicas Reunidas para impulsar una planta de procesamiento asociada al proyecto, que aspira a convertirse en la mayor de este tipo en Europa.

De cara a los próximos pasos, la empresa prevé realizar una prueba de beneficio a mayor escala con una muestra de cinco toneladas, así como completar antes de finales de 2026 el estudio de alcance correspondiente a la Zona 1, con el apoyo de la consultora Wood Australia. De confirmarse los resultados obtenidos hasta ahora, Jaén podría convertirse en uno de los lugares mineros más estratégicos de todo el Viejo Continente.