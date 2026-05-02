Destapan la "prueba más sólida" contra Beatriz Corredor por el apagón

La guerra entre Red Eléctrica y las empresas sigue agudizándose en la semana en que se ha cumplido un año del apagón, un suceso por el que nadie ha asumido aún responsabilidades. La presidenta del operador español, muy al contrario, ha concedido entrevistas e incluso ha protagonizado un breve documental presumiendo de su gestión durante y después del cero eléctrico y señalando a otros culpables. Sin embargo, al igual que están apareciendo reveladores audios de los días y semanas previos al 28 de abril, también se ha publicado la existencia de un informe que terminaría de dar al traste con la versión de Beatriz Corredor de que no hubo señales previas al apagón.

Según informa El Mundo, un informe interno del 23 de abril, es decir, cinco días antes del apagón, apuntaba que era necesario tomar medidas porque los problemas derivados de la intensa penetración renovable iban a ir a más. El diario, citando fuentes que han tenido acceso al documento, que no se hizo público pero sí se ha aportado a la investigación sobre el apagón, menciona las oscilaciones del día 22, que afectaron a ADIF.

Frente a la versión, compartida por Sara Aagesen y Corredor, de que no hubo aviso alguno días o semanas antes, el informe considera que esta jornada fue un "espejo" y "técnicamente idéntica" a la del 28, con las sobretensiones que acabaron desembocando en el cero total.

El informe solicitaba la actualización del Procedimiento de Operación 7.4, una petición que ya había hecho el operador a la CNMC, relativo al control de la tensión. Mientras las fuentes del diario sostienen que este documento es la "prueba más sólida" de que se temía lo que iba a pasar y pese a ello no se tomaron medidas (como programando más energía síncrona en el sistema), desde Red Eléctrica han contestado al periódico que lo ocurrido el día 22 nada tuvo que ver con lo que pasó el día 28, aferrándose así a la versión oficial.