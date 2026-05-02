La cigarra Sánchez y la hormiga Merz: cuando llegue el invierno, nos lo recordarán

Alemania va a recortar hasta 40.000 millones de euros de gasto. ¿El objetivo? Controlar el déficit público (2,7% del PIB en 2025) y generar margen para incrementar el gasto en Defensa, ahora que el paraguas norteamericano parece que cubre menos. ¿De qué recortará? Pues un poco de todo, pero parece que también de lo que más les cuesta a los políticos europeos: se habla de reorganización del gasto sanitario, endurecimiento de las prestaciones sociales…

Me imagino a Pedro Sánchez en La Moncloa entre perplejo y divertido. "¡Qué pardillos estos alemanes!", debe estar pensado mientras se imagina a su colega Friedrich Merz, "con cuarenta puntos menos de deuda y financiación más barata y se ponen a hacer recortes. Estos no llegan a 2035".

Y en parte tendría cierta lógica que pensara así. España es el único gran país europeo que no ha planteado ningún ajuste significativo de gasto en la última década, especialmente tras el Covid. Francia y Reino Unido lo hicieron el año pasado. Italia, a su manera, también ha intentado racionalizar el alcance de su desequilibrio fiscal. Nosotros, nada. Desde que terminó el ciclo de ajuste 2010-13, hemos decidido que no hacía falta nada más. Con este Gobierno, incluso se presume: de gasto (especialmente de gasto social) y de recaudación (a base de subidas de impuestos por la puerta de atrás). No sólo eso, también presumimos de que no haremos ajustes a futuro, porque las grandes partidas, como las pensiones, están blindadas con la actualización al IPC.

Además, no parece que nos vaya tan mal. Ni de broma el panorama económico es el paraíso que asegura el Gobierno. Pero crecemos en términos absolutos (que no per cápita) más que el resto, el déficit lo estamos reduciendo a base de recaudaciones récord (para qué hacer ajustes, si el IRPF te da un extra cada mes), políticamente no hay ningún castigo a la falta de Presupuestos o de otras medidas económicas… Lo de 2035 no lo apuntábamos porque sí: el propio Sánchez dijo el otro día en el Congreso que España necesitaba ocho años más de políticas progresistas (es decir, de él en La Moncloa) y estoy convencido de que cree, a pies juntillas, que es posible.

El peligro y la excusa

Por supuesto, tanto con Sánchez como con cualquier otro (se supone que Feijóo) en La Moncloa, el resultado de la apuesta del Gobierno no la pagarán ellos. Y es una apuesta muy importante, porque hay muchos factores que juegan en contra a medio plazo.

Lo primero, nuestra posición fiscal es bastante peor que la de Alemania. Sí, sé que en el último año el déficit germano también se ha disparado y nos supera por un par de décimas. Pero, (1) ellos al menos tienen la excusa de la recesión; y (2) si miramos con cierta perspectiva, lo que nos encontramos es que España lleva casi 20 años sin acercarse al equilibrio presupuestario. Es decir, en nuestro país no hemos utilizado la parte buena del ciclo para organizar las cuentas. Cuando lleguen las vacas flacas, saldremos de un punto de partida no especialmente bueno. Tener números rojos en una recesión se puede pensar que es coyuntural; lo de España es estructural.

Pero, además, no estamos sólo hablando del déficit, algo puntual y que puede cambiar ante cualquier movimiento en la coyuntura. Este mismo año, como caiga un poco la actividad económica, ya pueden empezar a verse las grietas de esas fiscalidad cogida con alfileres. Pero, como apuntábamos, no es sólo el déficit. Si miramos la deuda pública, España es el quinto país de la UE con un nivel más elevado en relación al PIB: 100,7%, sólo por detrás de Bélgica, Francia, Italia y Grecia. Por comparar, Alemania está en el 63,5% (¡¡y están preocupados!!).

Porque, además, el problema no es sólo el nivel actual. Sino hacia donde nos dirigimos. Ningún otro país europeo va a sufrir el proceso de envejecimiento acelerado que veremos en España en las próximas dos décadas. El baby-boom comenzó en Alemania o Francia a finales de los 40; mientras que en España llegó más tarde, casi en los 60. Lo que esto quiere decir es que las grandes cohortes de jubilados españoles no han llegado todavía a la edad de retiro. Ese proceso está comenzando justo en estos años. Si ya tenemos unas cuentas públicas tensionadas, no sabemos lo que nos espera.

Por último, el mensaje que hemos lanzado es el de un socio no fiable. Y esto va más allá de Sánchez. Ni cumplimos en materia de Defensa (y esto me parece lo menos grave) ni ajustamos el gasto. Pero sí nos aprovechamos de la estabilidad de la moneda única y nos financiamos mucho más barato de lo que correspondería a un país con nuestras cuentas gracias al aval de nuestros socios de la Eurozona. Sí, sé que, mientras no haya problemas graves, esto puede parecer poco relevante. Pero el día que comience la estampida en los mercados de deuda, claro que importará. A Grecia, en el 2010-12-15, no la dejaron tirada por lo que hizo en los seis meses previos, sino por lo que pasó en la anterior década. Por la sensación de que se había reído de sus socios, a los que apeló cuando se desató la tormenta.

De niño, siempre me gustó la fábula de "La cigarra y la hormiga". Y no, no creo que ni Merz ni ningún otro político europeo sea realmente ese insecto frugal e industrioso que guarda para el invierno. Si lo hacen, es en parte porque no les queda otro remedio. Pero sí es fácil imaginarse a Sánchez como la cigarra cantarina, con su guitarra y su despreocupación cortoplacista. Sigue ahí, en La Moncloa, pensando muy poquito en lo que ocurrirá en unos años (a lo mejor, él ni está para ese momento). El otro día recordaba el final del cuento, cuando la cigarra llama a la puerta de la hormiga, durante el invierno, para pedir que la acoja y le preste parte de lo guardado durante el verano:

- La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero: "¡Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso! Dime, pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?" - "Yo", dijo la Cigarra, "a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento" - "¡Hola! ¿conque cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora, que yo como, baila, pese a tu cuerpo"

Una moraleja muy contundente. Eso sí, tengamos claro que seremos nosotros los que nos quedaremos, ateridos de frío, en la puerta de la cabaña. Sánchez, mientras tanto, seguirá bailando.