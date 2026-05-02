Esta comunidad autónoma pagará hasta 800 euros al mes por acoger a personas mayores en casa

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha publicado este 8 de abril en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria de ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. Esta medida busca facilitar que aquellos ciudadanos que carecen de un hogar adaptado a sus necesidades puedan integrarse en un grupo familiar que les proporcione los cuidados ordinarios necesarios mediante un sistema de concurrencia competitiva.

El Gobierno asturiano ha fijado límites de gasto para estas prestaciones. El importe máximo no podrá superar los 800 euros mensuales en el caso de los acogimientos de duración indefinida. Para aquellas situaciones de carácter temporal, la ayuda se establece en un máximo de 31 euros por día. En cualquier circunstancia, el cómputo total anual percibido por un beneficiario no podrá ser superior a los 6.000 euros. Si bien, estas ayudas forman parte de un paquete de 490.000 euros, la partida destinada a esta medida no la especifica la resolución del BOPA. Por tanto, hasta la fecha, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no ha aclarado a LM cuánto gastará en total esta iniciativa.

Plazos y procedimiento de solicitud

El periodo para formalizar la petición es de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOPA. Los interesados deben tramitar su solicitud preferentemente a través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias, utilizando el código de servicio AYUD0125T01. La resolución final, que corresponde a la consejera Marta del Arco Fernández, deberá emitirse en un plazo máximo de cuatro meses; de lo contrario, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

El procedimiento se rige por la resolución de 4 de junio de 2009. Los beneficiarios deben ser personas mayores que, además de cumplir los requisitos técnicos de las bases, opten por la convivencia en un entorno familiar tras constatarse la falta de idoneidad de su vivienda habitual. La finalidad de la partida presupuestaria es garantizar que el alojamiento y el cuidado se realicen bajo estándares de calidad y estabilidad para el mayor.