El Gobierno de Pedro Sánchez ha movido ficha en el proceso de arbitraje ya abierto contra España por el caso de la mina de uranio que Berkeley intentó abrir en Salamanca y que tumbó el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según ha trascendido esta semana, la Abogacía del Estado presentó hace unos días una solicitud para que se resuelvan, como cuestión preliminar, las objeciones relativas a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso.

La maniobra implica, de momento, que el proceso, para el que acaba de conformarse el tribunal, se dilate. Están en juego 1.250 millones de dólares, unos mil millones de euros: la compañía de origen australiano lanzó esa reclamación cuando activó el proceso de arbitraje para obtener una compensación por el carpetazo del Ejecutivo al proyecto.

La compañía alega en el procedimiento de arbitraje que España ha violado varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía y añade en su demanda, entre otras cosas, el testimonio de "expertos independientes" y un resumen de la larga disputa con las autoridades españolas sobre el proyecto minero que intentaron abrir en la localidad salmantina de Retortillo, en una provincia que ya extrajo uranio en el pasado.

Tras más de una década en marcha, el proyecto fue definitivamente rechazado en 2021 tras el informe en contra del Consejo de Seguridad Nuclear por las "elevadas incertidumbres" en torno a "aspectos geotérmicos e hidrogeológicos" vinculados a la mina y la planta de procesamiento. El no de Ribera llegó meses después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático que prohíbe expresamente la extracción de uranio, una medida que no afectaría de forma retroactiva a este proyecto pero que dejaba clara la posición del Ejecutivo sobre las aspiraciones de buscar uranio en España.

Cuando Berkeley inició este arbitraje, la minera apuntó que este procedimiento podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.