Así es la política migratoria de Australia que debería inspirar a España: control de antecedentes y límite de visados

Ante el problema de la inmigración, en España se ha instalado un discurso de carácter buenista y alejado de la realidad que parece ignorar los efectos nocivos que la inmigración irregular y masiva puede generar en cualquier sociedad. Por ello, cabe destacar que, pese al relato dominante en nuestro país, lo cierto es que países avanzados de Occidente aplican políticas migratorias restrictivas con el fin de garantizar una llegada de extranjeros sostenible y segura. Este es el caso, por ejemplo, de Australia, donde se lleva a cabo un férreo control de los visados y se limitan el número de permisos de residencia que se conceden cada año.

Cómo entrar en Australia

El Gobierno de Australia, en el apartado dedicado a la posibilidad de entrar en el país, explica en su web de extranjería que los titulares de pasaportes australianos no necesitan visado para entrar en Australia. En este sentido, se explica además que los titulares de pasaportes neozelandeses pueden viajar a Australia sin visado y obtenerlo a su llegada al aeropuerto. Así, inciden en que "todos los demás titulares de pasaportes necesitan la visa correspondiente para ingresar a Australia".

De este modo, el Gobierno detalla que "existen diferentes tipos de visa según el propósito de su viaje y la duración de su visita", subrayando que "cada visa tiene condiciones sobre lo que puede hacer en Australia". De hecho, el Gobierno detalla en su web de extranjería el listado de visados disponibles para poder entrar en Australia, que incluyen distintos visados de visitante, visados de estudio y formación, visados familiares y de pareja, visados de trabajo y para profesionales cualificados y, además, visados de refugiados y humanitarios.

Los servicios de extranjería del país enfatizan que "tener una visa para entrar a Australia no significa automáticamente que pueda trabajar, estudiar o realizar otras actividades", subrayando la importancia de asegurarse de solicitar el visado que se ajuste a lo que se desea hacer en Australia. Ahora bien, lo importante aquí es ver cuáles son los criterios que tiene en cuenta el país para conceder un permiso de estas características.

Según se detalla en la propia web, uno de ellos es cumplir con los requisitos sanitarios que establece el Gobierno, algo que se aplica tanto a los titulares de visas permanentes como temporales. De este modo, se defiende que quien desee entrar en el país "debe estar libre de cualquier enfermedad o afección que es una amenaza para la salud pública o un peligro para la comunidad".

Al respecto, el Gobierno explica que una situación como esta "puede generar costos significativos en materia de atención médica y servicios comunitarios para la comunidad australiana". Del mismo modo, incide en que estas personas "pueden requerir atención médica y servicios comunitarios que limitarían el acceso de los ciudadanos australianos y los residentes permanentes a esos servicios, ya que estos ya son escasos".

Por otra parte, los servicios de extranjería también detallan que se ha de cumplir con los denominados "requisitos de carácter". Así, informan de que "no le otorgaremos una visa para ingresar a Australia si existe el riesgo de que usted participe en conductas delictivas, acose, moleste o intimide a otra persona, vilipendie a un segmento de la comunidad australiana, incite a la discordia en la comunidad australiana o sea un peligro para la comunidad australiana".

En este sentido, también se informa de que "como parte de su solicitud de visa temporal o permanente, verificaremos si tiene antecedentes penales". Al respecto, se explica que existe la posibilidad de que el solicitante del permiso tenga que presentar un certificado de antecedentes penales de su país de origen y de cualquier otro país donde haya residido. Así, se señala que "no superarás la prueba de antecedentes penales si tienes un historial delictivo considerable".

Visados permanentes y ciudadanía

No obstante, resulta especialmente interesante analizar la política migratoria de Australia relacionada con los visados permanentes y la concesión de la ciudadanía. Según la información proporcionada por el Gobierno australiano, "el Programa de Migración Permanente de Australia comprende la migración económica y familiar y es la principal vía para obtener la residencia permanente". Así, se incluyen visados ​​de especialización, visados ​​de reunificación familiar y visados ​​de "elegibilidad especial".

De este modo, los visados ​​de especialización están diseñados "para trabajadores que poseen las habilidades, cualificaciones y espíritu emprendedor más necesarios en la economía australiana". Concretamente, los criterios empleados por el Gobierno para evaluar la expedición de estos visados son la innovación empresarial e inversión, el talento distinguido o el patrocinado por el empleador, entre otros.

Por otra parte, con los visados ​​de reunificación familiar, se permite la migración permanente de familiares cercanos de ciudadanos australianos, residentes permanentes o ciudadanos neozelandeses elegibles. Finalmente, también existen los "visados ​​​​de elegibilidad especial", que "permiten a antiguos residentes y a ciertas personas que sirvieron en las Fuerzas de Defensa Australianas vivir en Australia como residentes permanentes".

Al respecto, el Gobierno australiano detalla cómo en el Programa de Migración Permanente 2025-26 se fijó en 185.000 plazas los visados de estas características que se prevén expedir. Concretamente, el programa de especialización concentraba el 70% de las plazas, con un total de 132.200 visados. Por su parte, el programa de reunificación familiar suponía 52.500 plazas. Además, el visado de Elegibilidad Especial se reservaba 300 plazas.