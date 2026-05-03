En la semana del aniversario del apagón, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha viajado a la ciudad colombiana de Santa Marta para participar en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Con el sistema español operando con más centrales de ciclo combinado, es decir, quemando más gas natural, desde que la electricidad se fue a cero, Aagesen proclamó en Colombia que "avanzar en la transición es avanzar en soberanía, es reducir la dependencia, es evitar que haya nuevas guerras fósiles en el futuro". "Al final, el combustible fósil es el poder de unos pocos, pero las energías renovables y esta transición más allá de los combustibles fósiles es la libertad de todos", dijo en declaraciones a EFE.

Idéntico mensaje lanzó en las redes sociales -"los combustibles fósiles suponen el poder de unos pocos, pero las energías renovables son la libertad de todos"- al tiempo que publicaba dos fotos suyas con un abanico con mensaje: por un lado, "break free from fossil fuel" (libérate de los combustibles fósiles); por el otro, "fund renewables, fund peace" ("financia renovables, financia paz").

«Los combustibles fósiles suponen el poder de unos pocos, pero las energías renovables son la libertad de todos» 🔹 VP Sara Aagesen pic.twitter.com/OXm7vfxc5J — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) May 2, 2026

El sonriente posado de Aagesen contra el gas y el petróleo que siguen teniendo un peso fundamental en ámbitos como la industria, el transporte o la vivienda en España ha provocado una ola de comentarios en su inmensa mayoría críticos en las redes sociales y también ataques políticos como el del consejero de Medio Ambiente Carlos Novillo, que confesaba haberse quedado sin "palabras".

No tengo palabras… Un asunto tan serio como la energía en manos de pijos happyflower que viven completamente ajenos a las consecuencias reales de sus decisiones. Políticas erráticas que nos están dejando sin energía y, con ello, sin oportunidades. Mientras tanto, "abanicos"… https://t.co/GS6iwZZfQb — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) May 2, 2026

"Un asunto tan serio como la energía en manos de pijos happyflower que viven completamente ajenos a las consecuencias reales de sus decisiones. Políticas erráticas que nos están dejando sin energía y, con ello, sin oportunidades", dice el político madrileño.

"Mientras tanto, "abanicos" para quienes tienen que llenar el depósito del camión o del tractor, afrontar facturas eléctricas cada vez más altas o esperar indefinidamente por su vivienda o su taller porque, sencillamente, no hay potencia suficiente", señala en alusión al peso real de esos combustibles fósiles que critica Aagesen y a los problemas que afronta el sistema eléctrico, desde el coste de la operación reforzada a los problemas de conexión a la red.