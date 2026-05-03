El Gobierno de los especuladores

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos enemigos. Pero pocos más presentes en su discurso que los poderosos en los mercados. A veces la etiqueta es la de "especuladores"; otras veces, "fondos buitre"; algunos días "tecno-oligarcas o multimillonarios"; y, en ocasiones, son simplemente "los ricos".

En cualquier caso, y sea cual sea la denominación, la idea central que recorre el argumentario oficial es que allí están ellos (Sánchez y sus ministros) para proteger al común de los mortales frente a los poderosos. Y que la legislación económica está dirigida precisamente a este fin: a equilibrar el terreno de juego y, casi más, a ponérselo difícil a esos ricachones.

Esta semana, por ejemplo, uno de los grandes temas ha sido la no convalidación del Real Decreto 8/2026 que establecía la prórroga automática de los alquileres que finalizasen antes de diciembre de 2027 y límites a la subida de precios. Recuerden todo lo que ha ocurrido porque es interesante para el análisis: el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la norma, aunque que sabía casi a ciencia cierta que no lograría confirmar en el Congreso lo que salió del complejo de La Moncloa. Por eso, desde el inicio, el debate giraba en torno a la seguridad jurídica de la media. Varios de los ministros, especialmente desde el sector de Sumar, pero sin que nadie rebatiese desde la zona socialista, animaron a los inquilinos a que enviasen burofaxes a sus caseros para consolidar la renta. Lo que sostenían es que aunque el RD decayese a finales de abril, afectaba a todos los contratos que se van a renovar en 2026 y 27. ¿Esto último es cierto? Pues hay muchísima discusión entre los expertos. La mayoría cree que no, pero lo que se intuye es un enorme incremento de la litigiosidad en el horizonte: inquilinos que han mandado el burofax, propietarios a los que les ha sentado como un tiro el anuncio (entre otras cosas, porque creen que les están engañando, entre el Gobierno y el inquilino, acogiéndose a un truco legal), otros que dudan si litigar o no...

¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que decíamos al comienzo sobre la batalla del Gobierno contra los ricos? Pues, en realidad, casi todo. Porque no es sólo una anécdota, es la forma de actuar de este ejecutivo, que ha decidido que la inseguridad jurídica (de la vivienda a la falta de Presupuestos) sea marca de la casa.

En este sentido, cabe preguntarse a quién favorece este escenario. Por ejemplo, en la vivienda. Pues parece claro que ni al señor Antonio ni a la señora Manuela les viene especialmente bien. Los dos tenía ese segundo inmueble que tanto les costó comprar y con el que querían asegurarse una renta para complementar su pensión. A este perfil, el inversor particular, la incertidumbre no es que no le guste… es que le aterra. Por eso están huyendo del mercado inmobiliario, especialmente en lo que toca al alquiler. Y no les volveremos a ver en mucho tiempo. El desplome de la oferta en el mercado del alquiler está muy relacionado con este tipo de propietarios, que o bien han sacado su casa del mercado o, directamente, la han vendido.

Los "especuladores"

Enfrente, qué es un "especulador". Según la RAE, especular es "efectuar operaciones comerciales o financieras para obtener grandes beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios".

Si vamos al fondo del asunto, todos (grandes y pequeños) somos especuladores de una forma u otra. Porque todos queremos ganar mucho dinero en el menor plazo posible. Pero, en la práctica, el término lo reservamos para aquellos operadores del mercado que están esperando a que pase algo excepcional para sacarse unos beneficios también excepcionales. A veces hablamos posiciones cortas para aprovechar el colapso de una industria o una empresa. En otras ocasiones, lo que buscan es introducirse en un mercado en disrupción, para aprovecharse del nerviosismo del resto de los jugadores. Y muy a menudo lo que intentan es aprovechar su tamaño-posición para aguantar cuando nadie más puede hacerlo o para comprar a precio de saldo lo que todo el mundo está vendiendo (comprar y esperar, para sacarle rendimiento cuando las cosas se tranquilicen).

Por todo esto, ¿quién cree el Gobierno que se beneficia de este entorno de mercado que está contribuyendo a crear? Pues, exactamente, esos "buitres" a los que tanto temen-persiguen-amenazan Sánchez y sus ministros. La incertidumbre de la falta de seguridad jurídica genera oportunidades que sólo aquellos con suficiente músculo financiero, experiencia, conocimiento del mercado, diversificación... pueden aprovechar realmente. Ni siquiera digo que les guste especialmente. Quizás ellos preferirían un Gobierno más cercano a los negocios o que no demonizara al sector financiero. Pero se adaptan a lo que se encuentran. Y lo que se encuentran en España es miedo y nerviosismo. ¿Especular? Pues en cierto sentido, es casi lo que toca. Hacerse fuertes aprovechando el temor del pequeño propietario. Estoy convencido de que hay mucha gente peinando el mercado en busca de esas oportunidades que sólo salen en las crisis y en situaciones de pánico, para hacerse de oro. ¿El Gobierno de los especuladores? Pocos habrá habido que les hayan proporcionado tantas oportunidades.