España tiene al 13,5% de todos los pobres de toda la UE

El pasado 30 de abril, la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat, hizo público su informe anual, en el que muestra el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea. Según el informe, el 20,9% de la población residente en la Unión Europea se encuentra en esta situación. En el caso de España, nuestro país ocupa el quinto puesto de esta lista, con el 25,7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, más de una de cada cuatro personas. A continuación, te contamos todas las claves del informe.

Como hemos señalado, España es el quinto país de la Unión Europea con una de las peores tasas en términos de población en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2025, había 12,5 millones de personas en esta situación en España, sobre un total de 92,74 millones en toda la Unión Europea. Si comparamos ambas cifras, vemos que España aporta el 13,5% de todas las personas en riesgo de pobreza o exclusión social de la Unión Europea. Más que ser un "motor económico" para la Unión Europea, España se ha convertido en un motor de aportación de pobres.

Si bien es cierto que hay países que aportan más pobres a la Unión Europea, como es el caso de Alemania (17,52 millones), Francia (13,86 millones) o Italia (13,2 millones), todos estos países tienen una población sustancialmente superior a la de España. En concreto, en Alemania hubo 83,57 millones de personas en 2025, en Francia hubo 68,8 millones de personas y en Italia hubo 58,9 millones, mientras que España tuvo una población de 49,12 millones.

Pedro Sánchez consigue empeorar a Rajoy

Por otro lado, aunque España lleva años liderando esta clasificación, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno esta situación se ha agravado. En 2017, el último año completo de Mariano Rajoy, España aportó el 12,9% de los pobres al conjunto de la Unión Europea. Ya en 2025, España aportó el 13,5% de toda la población en riesgo de pobreza o exclusión social de la Unión Europea. Como vemos, la situación ha empeorado en estos años.

No obstante, si analizamos los datos relativos a la población menor de 16 años en situación de pobreza o exclusión social, la realidad es aún peor. En España, el 34% de las personas menores de 16 años se encuentran en esta situación, lo que equivale a 2,3 millones de niños y adolescentes. Si lo comparamos con las cifras de la Unión Europea, que suman 16,8 millones, vemos que España aporta el 13,7% de todos los menores pobres de la UE, e incluso más que Italia (2,1 millones), a pesar de que Italia tiene casi 10 millones más de habitantes.

En cualquier caso, si algo ponen en evidencia estos datos es que España está más cerca de ser un motor de pobreza que un motor de crecimiento para la Unión Europea, una situación que, si ya de por sí era dramática desde hace años, se ha agravado aún más desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Estos son datos de los que no veremos al líder socialista sacar pecho, ni tampoco luciendo un dorsal con el número de pobres.