Renta, vivienda e impuestos: así aumenta la brecha generacional entre jóvenes y mayores en España

El pasado mes de septiembre, el Instituto Juan de Mariana publicó un muy comentado informe en el que abordaba la creciente brecha generacional que separa la situación económica de los mayores del panorama financiero que enfrentan los jóvenes. Pues bien, desde el lanzamiento de dicho trabajo no hemos parado de conocer nuevos datos, cifras y estadísticas que confirman la asimetría tan evidente en la situación de unos y otros, certificando que esta desigualdad sí es real y cada vez más notable.

Empecemos por la evolución de la renta neta real, calculada tomando en cuenta los alquileres imputados para reflejar el impacto de la propiedad en la situación económica de los hogares. Este indicador, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de Condiciones de Vida, reflejaba en 2008 una situación de práctica igualdad entre ocupados y jubilados, puesto que los primeros ganaban 16.507 y los segundos, 15.976 euros.

Es importante recalcar que ese "empate" virtual no era necesariamente una buena noticia, puesto que en la mayoría de los países vemos que los ocupados ganan más que los jubilados y, en la medida en que España tiene un sistema de pensiones basado en el reparto, aquellos resultados ya avanzaban que la generosidad de la Seguridad Social estaba introduciendo presiones bajistas en la remuneración de los asalariados.

Con todo, lo más preocupante ha sido comprobar que la diferencia retributiva observada en la renta neta real per capita no ha parado de ensancharse y, si tomamos las últimas cifras disponibles, que corresponden al ejercicio 2024, encontramos que los jubilados ganan ahora 19.711 euros, frente a los 16.603 de los ocupados. Lo que antes era una brecha de aproximadamente 500 euros se ha convertido ahora en un diferencial de 3.000 euros, multiplicándose por seis.

Brecha generacional en aumento

Los indicadores de riqueza avanzan algo parecido. La Encuesta Financiera de las Familias, publicada por el Banco de España, certificó que, en el año 2008, el patrimonio neto de quienes tienen menos de 35 años era de 74.400 euros, mientras que este mismo segmento alcanzó en 2024, último ejercicio con datos disponibles, un resultado de apenas 22.900 euros, lo que supone un desplome de casi un 70%.

Mientras tanto, la situación de los mayores de 65 años ha sido diametralmente opuesta y su patrimonio ha crecido un 81% desde el inicio de la serie, en 2022. El diferencial entre ambos colectivos se ha ensanchado de manera espectacular y, si en un primer momento era de apenas 1,5, en la actualidad ya llega a un factor de 9.

La tenencia de vivienda refleja también este diferencial, puesto que las familias jóvenes con un inmueble en propiedad suponen alrededor del 35% del total de su segmento, mientras que el porcentaje para quienes tienen más de 65 años se sitúa en el entorno del 80%, más que duplicando las cuotas observadas entre las nuevas generaciones.

A esto hay que sumarle los datos presentados por Fedea sobre el pago de impuestos y cotizaciones por edad. Para las personas de entre 20 y 40 años, se estima que la suma de impuestos directos e indirectos supone alrededor del 35-40% de su renta bruta anual. Sin embargo, para los contribuyentes de más de 65 años, este porcentaje oscila entre el 15-20% de sus ingresos.

Se confirma, pues, que existe un diferencial muy notable en los niveles de bienestar económico de ambos segmentos de la población. Y, ciertamente, no se puede ignorar hasta qué punto están influyendo las pensiones en esta dinámica, puesto que las jubilaciones que hoy paga la Seguridad Social son un 60% mayores de lo aportado durante su vida laboral – y ese "plus" retributivo se paga con más impuestos y cotizaciones que recaen esencialmente sobre los asalariados.