Condenados a pagar 61.632 euros por despedir a un empleado de baja al que grabaron conduciendo

Un trabajador en situación de incapacidad temporal por lumbalgia ha conseguido que la Justicia declare improcedente su despido disciplinario y condene a su empresa a abonarle 61.632 euros o a readmitirlo. El caso se originó después de que la compañía decidiera contratar a un detective privado para vigilar sus actividades durante la baja médica.

La empresa basó el despido en un informe de investigación que reflejaba que el empleado realizaba acciones cotidianas como conducir, caminar o cargar bolsas mientras estaba de baja. A partir de esos hechos, la compañía entendió que existía un posible incumplimiento de la buena fe contractual y una utilización indebida de la incapacidad temporal.

El trabajador se encontraba de baja por lumbalgia aguda, una dolencia que limita determinadas actividades físicas, pero que no implica necesariamente reposo absoluto. Durante ese periodo, el detective contratado por la empresa registró varias conductas del empleado en su vida diaria –como conducir o pasear–.

Con ese material, la compañía procedió al despido disciplinario al considerar que existían indicios de que la recuperación no era compatible con las actividades observadas.

El juzgado rechaza el despido

El caso fue analizado por el Juzgado de lo Social de Valladolid, que estudió tanto el informe del detective como la situación médica del trabajador. El tribunal concluyó que no se había acreditado que las actividades observadas perjudicaran la recuperación ni que existiera prueba suficiente de simulación de la dolencia.

Por ello, declaró el despido como improcedente, al no quedar demostrada ni la existencia de fraude ni un incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

Confirmación del Tribunal Superior de Justicia

La empresa recurrió la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó íntegramente la sentencia. El alto tribunal coincidió en que no se había probado que el trabajador actuara de forma fraudulenta ni que su conducta fuera incompatible con su proceso de recuperación.

La resolución recuerda que una baja médica no exige inactividad total y que solo conductas claramente incompatibles con la dolencia o con indicios sólidos de simulación pueden justificar un despido disciplinario.

Indemnización o readmisión

Como consecuencia de la sentencia, la empresa debe elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 61.632 euros, calculada en función de su antigüedad y salario.

El fallo consolida el criterio de que la carga de la prueba recae en la empresa cuando se alega fraude durante una incapacidad temporal y que la vigilancia privada, por sí sola, no es suficiente si no acredita un perjuicio real en la recuperación o una simulación de la enfermedad.