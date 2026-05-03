Ya hay más jubilados con pensión contributiva por encima de 3.000 euros que por debajo de 1.000

En los últimos días se han publicado los datos de las pensiones contributivas correspondientes al mes de abril, donde la nómina total asciende ya a 16.113 millones de euros (sumando las pensiones del sistema de Seguridad Social y las de Clases Pasivas). La pensión media de jubilación ya está en 1.569 euros en 14 pagas (1.830 euros en 12 pagas), mientras que las nuevas altas de jubilación perciben una pensión media de 1.653 euros en 14 pagas, lo que equivale a 1.928 euros en 12 pagas.

Otro dato interesante que podemos ver es que hoy hay más jubilados que perciben una pensión contributiva superior a 3.000 euros al mes (en 12 pagas) que jubilados que perciben una pensión contributiva inferior a 1.000 euros al mes (en 12 pagas). Y es que esto viene ocurriendo desde que comenzó el año 2026. Hay que recordar que los datos que nos ofrece la Seguridad Social son en 14 pagas, no en 12 pagas.

Cada vez más jubilados cobran +3.000 euros al mes

En concreto, y con los datos del mes de abril, el porcentaje de jubilados que perciben una pensión contributiva inferior a 1.000 euros al mes en 12 pagas es del 15,84% (1,05 millones de jubilados), mientras que el porcentaje de jubilados que cobra una pensión superior a los 3.000 euros al mes en 12 pagas es del 17,42% (1,16 millones de jubilados).

Desde enero de 2026 hay 1.070.587 pensiones de jubilación inferiores a 1.000 euros al mes, mientras que existen 1.150.931 pensiones de jubilación superiores a 3.000 euros mensuales, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si tenemos en cuenta que en enero había 6.666.863 pensiones de jubilación en total, esto significa que el 16,05% de las pensiones de jubilación son inferiores a 1.000 euros al mes (en 12 pagas) y el 17,26% superan los 3.000 euros mensuales (en 12 pagas).

Desde principios de 2026 se agudiza este panorama

En cambio, y como ya hemos contado en Libre Mercado, en marzo había 1.061.438 pensiones de jubilación inferiores a 1.000 euros al mes, mientras que el número de pensiones de jubilación superiores a 3.000 euros al mes ascendía a 1.161.409 (según datos de la Seguridad Social). Teniendo en cuenta que en marzo existían 6.678.169 pensiones contributivas de jubilación, el 15,9% del total eran pensiones inferiores a 1.000 euros al mes, mientras que el 17,4% eran pensiones superiores a 3.000 euros mensuales.

Conviene recordar que en España la pensión mínima contributiva de jubilación en 2026 es la cantidad que garantiza la Seguridad Social según la situación personal de cada pensionista. Para los jubilados con 65 años o más, las cuantías son las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros al mes en 14 pagas (17.592,40 euros anuales), o 1.466 euros al mes en 12 pagas .

. Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): 936,20 euros al mes en 14 pagas (13.106,80 euros anuales), o 1.092 euros al mes en 12 pagas .

. Con cónyuge no a cargo: 888,70 euros al mes en 14 pagas (12.441,80 euros anuales), o 1.037 euros al mes en 12 pagas.

Cuando la pensión que te corresponde por las cotizaciones de toda tu vida laboral es más baja que la cuantía mínima, la Seguridad Social puede añadir un complemento a mínimos para subirla hasta ese importe garantizado. Sin embargo, este complemento no se concede automáticamente.

Todo esto ocurre mientras que la pensión máxima crece mucho menos de lo que lo hacen las bases máximas de cotización, de manera quienes más han contribuido al sistema reciben menos en proporción que quienes han aportado menos. Mientras la base máxima de cotización es de 5.101 euros, la pensión máxima de jubilación actual es de 3.359 euros al mes en 14 pagas (3.918 euros en 12 pagas).

El complemento a mínimos, el gran desconocido

Además, el complemento está sujeto a un límite de rentas adicionales. Solo se concede cuando los ingresos distintos de la pensión (como rendimientos del trabajo, intereses, dividendos, alquileres o actividades económicas) no superen aproximadamente 9.442 euros al año si vives solo, o 11.013 euros al año si tienes cónyuge a cargo. Por eso muchos jubilados con pensiones bajas no perciben el complemento a mínimos: porque disponen de otras fuentes de ingresos que superan los límites establecidos.

Así pues, vemos que los jubilados cada vez cobran mejores pensiones y que esto está incrementando el gasto en dicha partida, lo que genera la paradoja de que haya jubilados que cobren más que aquellos que les están pagando la pensión a través de sus cotizaciones sociales.