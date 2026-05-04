Sánchez, al descubierto con sus mentiras sobre el paro y los inmigrantes

El análisis de los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año arroja un jarro de agua fría sobre el relato optimista del Gobierno. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en que la economía española va "como un cohete", las cifras publicadas por el INE demuestran una realidad muy distinta: la destrucción de empleo y el aumento del paro han marcado el inicio de 2024.

Durante la tertulia económica, Beatriz García ha desglosado estas magnitudes, calificando la situación de "desastre absoluto". Los datos reales muestran que se han destruido cerca de 140.000 puestos de trabajo (concretamente 139.700) y el número de parados se ha incrementado en 117.000 personas. Estas cifras sitúan a este trimestre como el peor dato de la última década, si se exceptúa el año 2020, que fue un periodo anómalo marcado por el estallido de la pandemia de covid-19 y la paralización total de la actividad.

Desde el PSOE y el entorno del Gobierno se ha intentado desviar la atención hacia el récord alcanzado en la población activa. Sin embargo, tal como se ha explicado en El Programa de Cuesta, este incremento de la población activa no es necesariamente una señal de salud económica cuando viene acompañado de una subida tan drástica del desempleo. El aumento de personas que buscan trabajo activamente suele producirse en periodos donde la necesidad aprieta, elevando este indicador mientras el mercado es incapaz de absorber dicha oferta, lo que resulta en más parados.

Otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar los malos datos ha sido el denominado "efecto calendario". Al haber caído la Semana Santa íntegramente en el mes de marzo en lugar de abril, el Gobierno sostiene que la dinámica de contratación habitual no se ha reflejado de forma justa en este trimestre. No obstante, los analistas de Libertad Digital subrayan que, incluso comparando con series históricas que se remontan a 2014 o 2017, la caída es estrepitosa. En 2020 se destruyeron 285.000 empleos por el virus, pero la cifra actual de casi 140.000 es igualmente estratosférica para un periodo de supuesta bonanza.