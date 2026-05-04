Un experto: "Nos están condenando a ser cada vez más esclavos del Gobierno"

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con Zapatero entre 2004 y 2007, Jordi Sevilla (sí, el que dijo que Zapatero podía aprender economía en dos tardes), publica regularmente artículos en el diario económico de Prisa, Cinco Días, curiosamente los lunes, cuando el periódico no sale en papel. En estas columnas, el exministro y expresidente de REE (2018-2020), Sevilla critica con asiduidad la falta de compromiso del actual Gobierno con la socialdemocracia.

En su artículo de esta semana, Sevilla ha cargado contra el Gobierno por darnos la turra "con tres datos: crece el empleo, aumenta el salario mínimo y la reforma laboral reduce la temporalidad". Añade Sevilla, que siendo "ciertos los tres datos", admiten "tantos matices que invalidan el resultado final". Dicho de otra manera, podríamos interpretar que en el fondo son tres trolas del tamaño de un camión.

Y precisamente hoy contamos con información que avala estas mentiras, ya que, pese al crecimiento de nuestro PIB, aderezado por la cocina del INE, el brutal incremento de gasto público y la llegada masiva de inmigrantes, este no se traduce en mejor nivel de vida y riqueza de los españoles. Así lo recoge este lunes Bloomberg, quien habla de que la economía española avanza a un ritmo anual del 2,5%, pero esto lo combina con récords europeos de pobreza, con la tasa de pobreza infantil más alta de toda la UE, lo que ya se ha convertido en un problema crónico. Casi un tercio de los niños españoles viven en situación de pobreza o exclusión social.

Esta diferencia entre el crecimiento del PIB y el bienestar de las familias es consecuencia de un modelo extensivo, España produce más porque hay más gente trabajando, más sectores de servicios de bajo valor añadido y más turistas consumiendo. Pero ese crecimiento no se traduce en mejoras de productividad. Pero no solo esto. También España tiene hoy más de 330.000 personas más que en 2018 en riesgo de pobreza y exclusión social. España tiene el quinto mayor dato de pobreza y exclusión social de la UE detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania.

Además, y es un dato no menor, casi tres de cada diez españoles en hogares con menores se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, las transferencias sociales en España reducen la pobreza en un 23,2%. A pesar de ello, esta cifra está por debajo de la media europea (33,2%) y, de nuevo, por debajo de Polonia. Es decir, que esto que tanto dice el Ejecutivo de que no va a dejar a nadie atrás, tampoco se corresponde con la realidad.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en la realidad que viven las familias españolas. Para ello hemos contado con el periodista Rubén Arranz, que ha analizado los factores fundamentales que explican esta situación. Al respecto, Arranz ha subrayado que "nos están condenando a ser cada vez más esclavos del Gobierno".