Cuerpo, "preocupado" por la escasez de queroseno que amenaza al turismo de verano

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado este lunes su "preocupación" por una posible escasez de queroseno en la Unión Europea y ha defendido la necesidad de estudiar medidas de forma anticipada para evitar efectos sobre sectores como el turístico.

"Lo vemos con preocupación", ha indicado el titular de Economía español a su llegada al Eurogrupo este lunes, donde los ministros de Economía analizan el impacto de la situación geopolítica en los precios energéticos.

Preocupación por el suministro

Cuerpo ha subrayado que la eventual falta de queroseno podría afectar de forma directa al transporte aéreo y, por extensión, al turismo, especialmente de cara a los meses de verano. "Hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales de escasez", ha afirmado ante los medios.

El ministro ha defendido una actuación preventiva que permita a los Estados miembros coordinar respuestas antes de que se produzcan tensiones en el suministro. En este contexto, ha apelado a una visión común en el seno de la Unión Europea para anticipar posibles escenarios adversos.

Ventaja relativa de España

Durante su intervención, Cuerpo ha señalado que España parte de una posición comparativamente más favorable respecto a otros países comunitarios. El país cuenta con una "gran capacidad de refino", lo que reduce su dependencia de las importaciones de queroseno.

Además, ha apuntado a la posibilidad de recurrir a combustibles alternativos como elemento adicional de flexibilidad en caso de necesidad. Este factor, según ha explicado , aporta "un punto adicional de tranquilidad" dentro del contexto europeo.

Medidas sobre la mesa

El ministro no ha descartado ninguna opción para hacer frente a un posible escenario de escasez. Entre las medidas mencionadas figuran algunas ya contempladas en la normativa comunitaria. Una de ellas limita al 10 % la capacidad de llenar los tanques de los aviones en aeropuertos distintos al de origen, con el objetivo de optimizar el uso del combustible.

Cuerpo ha insistido en que estas herramientas forman parte de los "grados de flexibilidad" disponibles y pueden activarse si la situación lo requiere. El objetivo, según ha explicado, es reforzar la coordinación entre países y minimizar el impacto en la operativa aérea.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona mantienen este lunes intercambios centrados en la coordinación de medidas nacionales frente al encarecimiento de los combustibles fósiles. Este contexto está marcado por la guerra en Oriente Medio y sus efectos sobre el mercado del petróleo.

En este marco, España prevé trasladar a sus socios una propuesta orientada a facilitar inversiones en infraestructuras energéticas. La iniciativa, ya planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca relajar las reglas fiscales para priorizar el gasto en soberanía energética.

Propuesta sobre reglas fiscales

La propuesta española plantea ampliar el alcance de las cláusulas nacionales de escape, que actualmente permiten excluir parte del gasto en defensa del cálculo del déficit. El objetivo es que estas excepciones incluyan también las inversiones en energías renovables e infraestructuras energéticas.

"Para avanzar en soberanía energética necesitamos inversión y debe priorizarse", ha defendido Cuerpo, que ha equiparado este tipo de gasto con otras prioridades estratégicas como la defensa.

El planteamiento se enmarca en el debate europeo sobre cómo reforzar la autonomía energética en un contexto de incertidumbre internacional y volatilidad en los mercados de energía.