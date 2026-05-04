Así reaccionan algunos inmigrantes cuando consiguen el certificado de vulnerabilidad

Desde el 20 de abril, miles de inmigrantes han podido solicitar y conseguir el certificado de vulnerabilidad para acceder a ayudas económicas del Estado. Varios de ellos están confirmándolo con vídeos en los que se les ve bailando y celebrando con cachondeo.

Este fenómeno ha enfadado a muchos españoles, que están preocupados por el coste que puede suponer esta maniobra migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto contrasta con la alegría y las risas de los extranjeros que están celebrando con bailes el haber conseguido el certificado de vulnerabilidad. "Yo toda trasnochada, pero con mi Certificado de Vulnerabilidad", celebra una inmigrante sudamericana, mientras que otra, también de Sudamérica, señala que "se acabó la depresión. Certificado de Vulnerabilidad en manos".

Respecto a las ayudas que concede el Estado, los últimos datos de marzo del IMV reflejan que se ha vuelto a registrar un récord tanto de prestaciones como de beneficiarios. En concreto, más de 2,53 millones de personas en España se beneficiaron del IMV en el tercer mes del año (829.399 hogares).

Esta tía es vulnerable en dos días, pero tu madre con 80 años, esclerosis y demencia, debe esperar entre 24 y 36 meses a que una junta de valoración la visite y le conceda el grado de dependencia. pic.twitter.com/J2N6RswaAx — Lo que tú digas, criatura. (@CriaturaLo) May 3, 2026

Libre Mercado ha preguntado en varias ocasiones al Ministerio de Seguridad Social de Elma Saiz sobre si han calculado el coste que tendrá en esta prestación la regularización masiva que han aprobado, pero no contestan a esta pregunta. Se limitan a facilitar un enlace con los criterios y requisitos para cobrar el IMV.

La vulnerabilidad le sale por las orejas. pic.twitter.com/wa44TFNFWf — Rittenhouse renacido (@Rittenreloaded) May 3, 2026

Desde su aprobación, más de 3,5 millones de personas han cobrado el IMV, que acumula un coste para las arcas públicas de 19.833 millones de euros.

Manifestación de Inmigrantes en Salt para pedir MÁS ayudas a Pedro Sánchez "1.300€/MES son pocos para mi., necesito más de 1.800€/mes Pedro Sánchez" NECESITAMOS una remigración URGENTE pic.twitter.com/FxvLLFZT8H — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) April 27, 2026

Todo ello, en 2026, un año, en el que es el periodo mínimo de residencia legal que se exige para empezar a cobrarlo, esa cifra puede llegar a multiplicarse.