El milagro de Polonia: así se ha disparado la vivienda en propiedad mientras en España se desploma

En Libre Mercado hemos mostrado recientemente cómo ha sido la evolución de la vivienda en propiedad en la Unión Europea entre los años 2007 y 2025, donde España ha sido uno de los países peor parados de toda la región, siendo el país de las cinco grandes economías que más ha retrocedido en este aspecto.

En aquel artículo también vimos de pasada el cambio tan espectacular en la vivienda en propiedad en países como Polonia, donde el porcentaje de hogares que tenían una vivienda en propiedad en 2007 era del 62,5% y en 2025 ya era del 87,2%, un incremento de 24,7 puntos porcentuales en menos de 20 años.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en toda la Unión Europea entre 2007 y 2025:

Cuando uno ve el cambio tan significativo que se ha producido en Polonia, no puede evitar preguntarse el porqué de este cambio, que como todo asunto complejo no tiene una sola explicación, sino varias razones.

Una de las principales razones que explican este aumento de los hogares que son propietarios de vivienda es el hecho de que Polonia ha visto cómo su renta per cápita se ha disparado desde que pertenece a la Unión Europea, tras su adhesión en 2004. En el siguiente gráfico de Our World in Data podemos ver la evolución del PIB per cápita de Polonia desde 2003 hasta el 2024 en dólares (en términos reales):

Como vemos, el crecimiento que ha experimentado Polonia en su PIB per cápita en términos reales es del 127,4%, pasando de un PIB per cápita de 16.900 euros (19.856 dólares) en el año 2003 a uno de 38.432 euros (45.153 dólares) en el año 2024. Esta es sin duda una de las explicaciones fundamentales para entender el aumento en el porcentaje de propietarios en el país del Este de Europa.

Otro aspecto importante de este crecimiento fue la privatización de las viviendas que pertenecían a las grandes cooperativas socialistas. Hasta 2007, muchas familias polacas vivían de alquiler de forma vitalicia (un sistema similar a la renta antigua franquista) sin ser propietarias del inmueble.

De inquilinos a propietarios por una privatización

Sin embargo, gracias a una enmienda aprobada en junio de ese año, cientos de miles de ciudadanos pasaron de inquilinos a propietarios de la noche a la mañana. Para ello, solo tuvieron que pagar una cantidad mínima: la parte proporcional del préstamo de construcción original que la cooperativa aún no hubiera devuelto, tal y como se puede ver en el texto de la propia enmienda. Por lo tanto, esta es otra de las patas que explica el aumento de la vivienda en propiedad.

Por último, otro aspecto que puede explicar este cambio es que los polacos hayan experimentado un cambio de mentalidad, prefiriendo la propiedad frente al alquiler. Esto último es algo muy común en Europa: en Francia o Países Bajos más del 30% de la población vive de alquiler y en Alemania el porcentaje de hogares que viven de alquiler es mayor que el de propietarios, como se ve en el gráfico de más arriba.

Con independencia de los motivos de esta transformación, lo cierto es que Polonia vive un auténtico milagro de la propiedad. Mientras que en países como España esta modalidad no deja de caer, en el Este de Europa y en los países exsoviéticos se consolida como el modelo en el que sus ciudadanos quieren vivir.