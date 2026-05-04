Los dos nuevos cambios que tendrán que cumplir los fabricantes de coches este año

Buena parte de la normativa desarrollada por la Unión Europea en materia industrial durante los últimos años ha afectado, sobre todo, al sector del automóvil. Quizás la normativa más dañina en este ámbito haya sido la Euro 7, que establecía la prohibición de la producción de los motores de combustión a partir de 2035, si bien es cierto que la UE ya ha anunciado que dará marcha atrás al respecto.

Lo cierto es que esta normativa, impulsada por la UE, se basaba fundamentalmente en los objetivos de descarbonización y transición ecológica que han inspirado diversas normativas comunitarias en los últimos años. Sin embargo, otro de los factores que también influyen en las regulaciones desarrolladas para el sector automovilístico es la seguridad vial. De este modo, desde el año 2022 se han ido incorporando distintas obligaciones para los fabricantes de vehículos, a las cuales se les sumarán otras nuevas este mismo año.

Novedades para los fabricantes

Desde el año 2022, la Unión Europea ha ido introduciendo paulatinamente distintas obligaciones para los fabricantes de automóviles de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2019/2144, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos, donde se detallaba que la normativa sería aplicable a partir del 6 de julio de 2022. Así, se introducía un amplio y complejo calendario de implementación de diferentes normativas que se desarrolla en distintas fases.

Este reglamento establece requisitos "para la homologación de tipo de vehículos y de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes diseñados y construidos para dichos vehículos, en lo que respecta a sus características generales y su seguridad, así como a la protección y la seguridad de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública". Además, se detallan otros criterios "para la homologación de tipo de los vehículos, en relación con los sistemas de control de la presión de los neumáticos, en lo que respecta a su seguridad, la eficiencia del combustible y las emisiones de CO2", así como "para la homologación de tipo de los neumáticos de nueva fabricación en lo que respecta a su seguridad y eficacia medioambiental".

Así las cosas, a partir del 7 de julio de este año entrará en vigor la ampliación de la zona de impacto en la cabeza, por lo que los fabricantes de automóviles tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias en este ámbito. "La zona de ensayo del simulador de cabeza de niños y adultos está delimitada por una «distancia perimétrica relativa de un adulto» de 2.500 mm o por la «línea de referencia trasera del parabrisas», la que sitúe más adelante", detalla la normativa, que afectará a los vehículos a motor para transporte de personas de hasta 9 plazas y los vehículos a motor para carga de menos de 3,5 toneladas.

Por otra parte, los fabricantes también tendrán que introducir para estos mismos vehículos el frenado de emergencia avanzado para peatones y ciclistas. Por otra parte, para todos los vehículos a motor destinados al transporte de personas, así como los vehículos a motor para carga, los fabricantes también tendrán que incorporar un sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor, pudiendo ser tenida en cuenta la eliminación de distracciones mediante medios técnicos.